Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование Москве

В США следят за перемещением войск РФ / Facebook/mod.mil.rus

В оборонном ведомстве США заявили о том, что внимательно следят за "необычной активностью" и перемещением российских войск возле границы с Украиной.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Москва должна публично объяснить свои намерения в связи с наращиванием сил на украинской границе, передает Голос Америки.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что следует обратить внимание на вопрос масштабности.

"Дело в размерах подразделений, которые мы видим. Любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России вызывали бы большую обеспокоенность", — подчеркнул он.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что "мы это видели раньше".

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Он добавил, что не знает, что это значит сейчас, но США продолжат мониторинг "со всеми нашими возможностями".

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Что известно о переброске войск РФ к границе Украины

Как сообщал Главред, ранее издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

Отмечается, что в последние дни в сети начали появляться ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны.

Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.

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