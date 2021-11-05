Войска РФ у границ Украины и угроза для Киева: у Зеленского объяснили ситуацию и действия Москвы

Россия пытается запугать Украину и Запад, однако страха нет – Арестович / УНИАН

Россия проводит плановые военные учения, а полигоны российских военных находятся близко к границам Украины. Под концентрацией войск у украинских границ в данном случае следует понимать возвращение их подразделений с других полигонов. На данный момент ВСУ не наблюдают признаков создания россиянами ударных военных группировок на рубежах государства. Об этом заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что передвижение российских войск недалеко от украинских границ, ранее зафиксированное на видео, связано с плановыми учениями двух дивизий. При этом россияне формируют новые военные части и подразделения на украинском направлении.Читайте такжеЕсть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничников

"У военных есть такое выражение на все случаи жизни: признаков создания ударных группировок не существует пока. Мы их не видим. То, что перебрасывается - это плановые учения двух дивизий, одна из которых стоит на северном направлении, а другая - на восточном направлении. Их полигоны находятся близко к границам с Украиной. Они ездят туда на учения, а выглядит это, что страшные эшелоны идут в сторону Украины. "Страшное" видео о том, как передвигаются российские войска - это возвращение из подразделений с других полигонов. Третья составляющая - это формирование новых частей и подразделений, которые на украинском направлении формируются", - объяснил Арестович.

По его словам, передвижения российских военных подразделений у украинских границ начались еще в марте 2018 года. Речь идет о появлении спутниковых снимков, опубликованных в США. Сейчас же нет какой-либо дополнительной концентрации российских вооруженных сил у рубежей Украины. Фактически повторяется история, которая уже была весной – российские учение используются для реализации информационной кампании по дезинформации. Россия использует военный потенциал как один из инструментов влияния в своей внешней политике. Москва пытается запугать Киев и Запад, однако страха нет.

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"Этот процесс начался еще в марте 2018 года. Это касается тех спутниковых снимков, которые публиковали американские издания. То есть мы не видим никакой дополнительной активности, а видим плановую российскую активность, но эта плановая активность сопровождается информационно-психологическим давлением, оглаской. И в этом смысле мы видим повторение апрельской ситуации, когда российские плановые учения и передвижения их войск были использованы для стратегической дезинформационной операции, которая должна запугать и западных партнеров, и Украину, и украинский народ. Сказать: "Держите меня семеро, сейчас Российская Федерация пойдет в наступление"… Даже в руководящих документах Российской Федерации их вооруженные силы выступают одним из основных механизмов обеспечения внешней российской политики. Они делают то, что они всегда делали, то есть проводят операцию по запугиванию. Мы понимаем это все, понимают это и западные партнеры. Мы не боимся", - подчеркнул Алексей Арестович

Войска России у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

В Пентагоне заявили, что им известно о информации по войскам России у границ Украины. Вашингтон намерен продолжить консультации с союзниками по данному вопросу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать статью Politico о войсках РФ у границ Украины и подчеркнул, что передвижение военных подразделений на своей территории является внутренним делом российского государства.

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