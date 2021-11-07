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Переброска войск на границу Украины: в Германии предупредили РФ

7 ноября 2021, 08:39

Вашингтон обратился в министерства иностранных дел Германии, Великобритании и Франции.

армия, Россия, военные, российские военные
Армию РФ перебрасывают на границу Украины / Reuters

Переброска российских войск на границу Украины стала причиной того, что США обратились к странам Евросоюза и Европейской службе связей.

По данным авторитетной немецкой Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники, Вашингтон в конце прошлой недели обратился в министерства иностранных дел Германии, Великобритании и Франции.

Угроза обострения

Отмечается, что причиной стала концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации.

В материале уточняется, что что Вашингтон передал партнерам данные касательно перемещения российских военных возле границ. Президент США Джо Байден на полях саммита Большой двадцатки (G20) в Риме призывал врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить давление на Москву из-за газопровода Северный поток-2.

В ФРГ предупредили Москву

В свою очередь американское посольство в Берлине на запрос издания отказалось комментировать содержание дипломатических контактов с Европой. Представитель дипломатической миссии заявил, что "непоколебимая поддержка" США суверенитета и независимости Украины перед российской агрессией не должна вызывать ни у кого сомнений.

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В Ведомстве федерального канцлера заявили, что Берлину не нравятся действия России по отношению к Украине. "Поведение Москвы испытывает на прочность терпение Германии", — пишет издание со ссылкой на политиков.

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Переброска войск РФ на границу Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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