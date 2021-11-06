У Зеленского предупредили об агрессии Москвы и назвали цель переброски войск РФ на границу

У главы государства не исключили более агрессивную позицию России по отношению к Украине.
В окружении президента Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию вокруг стягивания к границе Украины подразделений армии РФ.
Советник главы государства связал эту ситуацию с кризисом в энергетической сфере. Об этом идет речь в материале CNN со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Советник Зеленского в комментарии CNN подчеркнул, что наращивание российских войск на границе с Украиной, в сочетании с энергетическим шантажом, предполагает более агрессивную позицию России по отношению к Киеву, сообщили американские журналисты.
Они обратили внимание на то, что всплеск дипломатии на высоком уровне подчеркивает, насколько серьезно администрация Джо Байдена относится к последним передвижениям российских войск, даже после того, как предыдущее наращивание сил весной в конечном итоге не привело к новому вторжению.
"В последние недели напряженность в отношениях между Украиной и Россией также усилилась из-за углубляющегося украинского энергетического кризиса, который, по мнению Киева, был целенаправленно спровоцирован Москвой", — отмечают авторы статьи.
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Переброска войск РФ на границу Украины
Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.
В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.
Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.
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