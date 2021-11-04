Есть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничников

В непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Государственная пограничная служба Украины следит за ситуацией возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ российских войск нет, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника, передает РБК-Украина.
Как сообщал Главред, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.
Отмечается, что в последние дни в сети начали появляться ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.
Позже американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые были сделаны понедельник, 1 ноября. На кадрах - танки, самоходные орудия и воинский персонал. Фотографии были сделаны в районе российского города Ельня, расположенного в Смоленской области, которая граничит с Беларусью, а не с Украиной.
3 ноября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают постоянно. Исходя из данных разведки, увеличение военного контингента РФ ожидается уже декабре-январе.
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