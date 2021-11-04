Есть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничников

Российских войск вблизи украинских границ сейчас нет - ГПСУ / npr.org

Государственная пограничная служба Украины следит за ситуацией возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ российских войск нет, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника, передает РБК-Украина.

Как сообщал Главред, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

Отмечается, что в последние дни в сети начали появляться ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.

Позже американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые были сделаны понедельник, 1 ноября. На кадрах - танки, самоходные орудия и воинский персонал. Фотографии были сделаны в районе российского города Ельня, расположенного в Смоленской области, которая граничит с Беларусью, а не с Украиной.

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3 ноября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают постоянно. Исходя из данных разведки, увеличение военного контингента РФ ожидается уже декабре-январе.

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