Искандеры у границы: в ОП заявили, что РФ держит мощную наступательную группировку вокруг Украины

В ОП заявили, что РФ держит мощную наступательную группировку вокруг Украины / Reuters

Вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины. После осенних учений вся боевая техника осталась вблизи границ, заявил замглавы Офиса президента Роман Машовец.

В интервью для Military Times, которое цитирует в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины, Машовец рассказал, что во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс командно-штабных учений возле границы Украины. После их завершения в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались возле границы Украины.

Машовец подчеркнул, что Россия не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - заявил он.

Он также прокомментировал применение беспилотника "Байрактар" на Донбассе, заявив, что он показал эффективность не только для разведки.

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"Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", - добавил Машовец.

Войска России у границ Украины

Американские журналисты издания The Washington Post 30 октября опубликовали материал, в котором речь шла о том, что на Западе зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.

Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать материалы Politico и заявил, что передислокация войск на территории РФ является внутренним делом россиян.

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