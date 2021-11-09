РФ перебрасывает танки и самоходки на границу Украины – Bloomberg

Армию РФ перебрасывают на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Возле границ Украины наблюдатели фиксируют новые перемещения российских войск. В воронежскую область РФ перебросили танковое подразделение.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на британский военный источник Janes, батальон основных боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области.

Свежая видеозапись с армейскими подразделениями РФ на границе Украины появилась 7 ноября. Эксперты не исключают, что соединения направлялись на полигон Погоново в 250 км от Украины. Ранее весной туда же были переброшены дополнительные военные силы РФ, что вызвало обеспокоенность европейского сообщества.

Кроме того, ранее британцы также сообщали о развертывании танков и самоходной артиллерии с одной и той же российской дивизии в Брянской и Курской областях рядом с северной границей Украины.

Подчеркивается, что в отличие от весеннего развертывания войск, концентрация в ноябре происходит скрыто, часто – ночью и с помощью элитных наземных подразделений.

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В Janes добавили, что эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

Переброска войск РФ на границу Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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