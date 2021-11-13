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США осудили российскую агрессию против Украины и призвали Москву прекратить стрелять

13 ноября 2021, 08:05
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США очень беспокоят передвижение российских сил на границе с Украиной.

Российские войска
США осудили российскую агрессию против Украины и призвали прекратить стрелять / Reuters

США поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию против нее в любых формах, заявила спикер Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом и Брюсселем по передвижению войск России возле границ Украины.

"Как мы дали понять в прошлом, и мы также дали понять им прямо - эскалационные или агрессивные действия России вызвали бы большую обеспокоенность Соединенных Штатов. Мы призываем к немедленному возобновлению режима прекращения огня, мы поддерживаем нашего партнера Украину и осуждаем российскую агрессию против Украины в любых формах", - заявила Псаки, сообщает "Голос Америки".

Она уточнила, что по этому вопросу США очень активно общаются с украинскими и европейскими партнерами. По ее словам, США также провели дискуссии с российскими чиновниками по Украине и американо-российским отношениям в целом.

Добавим, в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США очень беспокоят передвижение российских сил на границе с Украиной.

"Мы не знаем, каковы намерения у России", - добавил он, но напомнил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

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Он повторил, что со стороны России будет "серьезной ошибкой пытаться повторить содеянное в 2014 году".

Войска России у границ Украины

Американские журналисты издания The Washington Post 30 октября опубликовали материал, в котором речь шла о том, что зафиксировали переброску войск России к границам Украины. Передислокацию воинских подразделений установили после завершения российско-белорусских военных учений.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации российских войск у украинских границ. Как уточнили в ведомстве, передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника, которые связаны с завершением учений.

Журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно увидеть военную технику РФ и персонал у украинских границ. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, граничащей с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что фотографии указывают на наращивание войск у границ Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать материалы Politico и заявил, что передислокация войск на территории РФ является внутренним делом россиян.

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