Войска РФ у границ Украины: ВСУ готовы к сценарию Москвы

Российские войска / npr.org

Российская Федерация удерживает вблизи границ Украины специфические группировки военнослужащих.

Как заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, ВСУ готовы к любому развитию сценария событий.

По словам пресс-секретаря президента, согласно данным разведки Украины, на границе, в первую очередь, наблюдаются не количественные изменения среди боевиков России, а качественные.

"Относительно российских войск. Россия давно держит у границ Украины специфические группировки войск. Их характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении. Конечно, они под прицелом наших спецслужб и спецслужб наших партнеров. Разведчики заметили, что там происходят определенные изменения, не так количественные, как качественные", - отметил Никифоров.

Как отметил пресс-секретарь Зеленского, пока рано делать любые выводы, в то же время украинские военнослужащие готовы к любому сценарию.

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"Именно такие изменения и стали причиной обеспокоенностью наших партнеров, что и вылилось в публикации СМИ. Но выводы относительно конкретных целей России и возможного развития событий на границе пока делать преждевременно. Главное, что у Украины и партнеров есть коммуникация на разных уровнях. Мы готовы реагировать на любые сценарии", - добавил Никифоров.

Российские войска у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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