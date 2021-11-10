В США пригрозили Москве из-за войск РФ у границ Украины

Российские войска / npr.org

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон следит за действиями России вдоль украинской границы.

По ее словам, во время недавнего визита в Москву американские чиновники предупредили российское руководство о последствиях, передает Associated Press.

Донфрид входила в американскую делегацию во главе с главой ЦРУ, которая на прошлой неделе посетила Москву и лично передала это сообщение чиновникам в Кремле.

"Каждый раз, когда мы видим необычную военную активность России вблизи Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивная акция вызывает большое беспокойство для США. Мы четко осознаем, что поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, мы будем продолжать стоять на стороне Украины и осуждать любую агрессию России против Украины во всех ее формах", - сказала представитель Госдепа.

Как подчеркнула Донфрид, американская сторона будет продолжать "очень внимательно следить за тем, что россияне делают на границе Украины".

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Российские войска у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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