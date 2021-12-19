НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине - Столтенберг

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.

В интервью изданию Le Journal du Dimanche Столтенберг подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что Альянс больше не будет расширяться.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский Заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН.

"У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте", - добавил генсек НАТО.

Реклама

Он уточнил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену".

"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", - добавил Столтенберг.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 17 декабря, опубликовало инициированные Москвой и переданные Вашингтону проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО. Российское государство ожидает начало переговоров с США по проектам соглашений.

В проектах договоров говорится о том, что Россия настаивает на исключении дальнейшего расширения Альянса на восток и присоединения Украины к блоку коллективной безопасности Запада. Также Москва и Вашингтон, согласно предложению россиян, не должны использовать территории других стран для нападения друг на друга.

Вам может быть интересно: