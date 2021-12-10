Столтенберг откровенно высказался о перспективах Нормандского формата

Столтенберг выступил за Нормандский формат / УНИАН

В НАТО выступают за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу особенно на фоне растущей напряженности на украинской границе, заявил во время пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг.

По его словам, на встрече с французским министром Жанов Ивом Ле-Дрианом обсуждалась концентрация сил России возле границ Украины, которая создает напряженность. Он также выступил в поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате.

"Поскольку диалог обретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока", - добавил Столтенберг.

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Возможное участие США в Нормандском формате

Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, почему участие США в Нормандском формате может стать ловушкой для Украины.

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"Недавние заявления МИД РФ о возможном участии Соединенных Штатов в переговорах по Донбассу прежде всего, указывают на восстановление механизмов прямой коммуникации между США и Россией. Перезапуск Нормандского формата с участием США возможен, но это будет означать, что подготовка к таким саммитам в расширенном формате будет предусматривать уже готовое решение об урегулировании", – отметил Кулик.

По его словам, для Украины здесь возникают риски, ведь ее могут поставить перед фактом выполнения обязательств, которые она не готова или не может выполнить в силу ряда причин.

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