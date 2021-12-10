"Минск" и "Норманди" оказались в тупике из-за России: в ЕС выступили с жестким заявлением

В ЕС обвинили Россию в торможении переговоров в Нормандском формате и в ТКГ / Reuters

Отказываясь признавать себя стороной конфликта на востоке Украины, Россия завела в тупик переговоры в Нормандском формате и переговоры в Трехсторонней контактной группе.

Такое заявление Евросоюза относительно агрессии РФ против Украины и незаконной оккупации Крыма прозвучало на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, пишет Укринформ.

"Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствование проведению очередной встречи в Нормандском формате заводит в тупик эти переговорные форматы", – подчеркнули в ЕС.

В заявлении напомнили, что после последнего саммита в Нормандском формате прошло уже два года, а большинство согласованных тогда мер, нашедших свое отражение в подписанном документе под названием "Общие согласованные выводы", до сих пор не реализованы. В ЕС отметили, что в рабочих группах ТКГ переговорщики даже достигли договоренности на техническом уровне, однако на политическом уровне они до сих пор заблокированы.

В Евросоюзе сожалеют, что Россия даже не захотела принять участие в переговорах "о декларации об усилиях ОБСЕ в направлении мира в Украине", которые состоялись на Министерском совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 2-3 декабря в Стокгольме.

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Читайте также"Стороной конфликта с Украиной является РФ": Резников прошелся по России во время заседания ТКГКроме этого, в ЕС обеспокоены ухудшением безопасностной ситуации на востоке Украины, ведь там увеличилось количество нарушений режима тишины, а Россия параллельно наращивает количество войск и вооружения вблизи украинской границы.

В заявлении Евросоюза отмечается, что"любое угрожающее или дестабилизирующее поведение неприемлемо".

"Мы призываем Россию придерживаться имеющихся механизмов в рамках Венского документа по прозрачности перемещений и осуществить деэскалацию напряженности", – отметили в ЕС.

В октябре этого года Владимир Зеленский заявлял, что надеется на проведение встречи в Нормандском формате уже в ближайшее время. По его словам, у Украины сейчас нет других переговорных площадок, кроме Нормандского формата, на базе которых можно было бы договориться о завершении российско-украинского военного конфликта на Донбассе.

В начале ноября в Офисе президента Украины отмечали, что официальные Киев, Париж и Берлин готовы к переговорам по Донбассу на уровне лидеров "нормандской четверки", однако Россия срывает диалог и ставит под сомнение организацию всего процесса.

Возможное участие США в Нормандском формате

Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, почему участие США в Нормандском формате может стать ловушкой для Украины.

"Недавние заявления МИД РФ о возможном участии Соединенных Штатов в переговорах по Донбассу прежде всего, указывают на восстановление механизмов прямой коммуникации между США и Россией. Перезапуск Нормандского формата с участием США возможен, но это будет означать, что подготовка к таким саммитам в расширенном формате будет предусматривать уже готовое решение об урегулировании", – отметил Кулик.

По его словам, для Украины здесь возникают риски, ведь ее могут поставить перед фактом выполнения обязательств, которые она не готова или не может выполнить в силу ряда причин.

При этом в России недавно заявили, что не совсем понимают, с какими предложениями США могут прийти в Нормандский формат.

Во время телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 9 ноября, американский лидер, в частности, заявил, что его администрация поддерживает Нормандский формат.

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