"Ужасные последствия": в США оценили худший сценарий агрессии РФ против Украины

В США оценили худший сценарий агрессии РФ против Украины / Reuters

В случае вторжения России в Украину украинская армия вряд ли сможет сдержать российскую агрессию.

Об этом идет речь в материале The New York Times с анализом ситуации, сложившейся на границе Украины.

Американские журналисты пишут, что еще одним фактором может стать политическая неопытность команды Владимира Зеленского.

"Поскольку Украина готовится к возможной войне с Россией, возросло беспокойство, что неопытность окружения господина Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны. Дилетантский ложный шаг может стать поводом для войны, которая значительно ухудшит трение между Россией и Соединенными Штатами", - пишет американская газета.

Отмечается, что Зеленский окружил себя советниками из своей старой комедийной труппы.

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"В то время как Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением усиливается, Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95". Мало кто из них имеет опыт дипломатии или войны", - отмечается в материале.

Автор считает, что Украина может не справиться с вторжением до 175 тыс. российских военных, несмотря на помощь США.

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РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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