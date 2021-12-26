Ударить первыми: в США предложили вооружить Украину и ввести санкции против РФ

В США предложили меры по защите Украины / УНИАН

США могут ввести превентивные санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

В материале для Центра анализа европейской политики он пишет о том, что Запад должен ввести новые санкции немедленно и пойти на снятие этих санкций, если Россия откажется от военной эскалации.

Комментируя предложения по гарантиям безопасности, которые Россия направила США и другим членам НАТО, Волкер подчеркнул, что они "вполне неприемлемы" и Путин, по его словам, об этом знал. Бывший спецпредставитель США предположил, что российский президент, добиваясь отказа Запада, пытается использовать его как повод для нападения на Украину или аннексировать Донбасс.

"Это худшее объяснение политики вымогательства России и это то, что США и их союзники по НАТО должны серьезно принять во внимание", - написал Волкер. По его мнению, Запад должен решительно отвергнуть требования России и дать понять, что не будет вступать в переговоры, пока российские вооруженные силы будут готовы нанести удар.

Кроме этого, Волкер заявил о необходимости увеличить военную помощь Украине. Он напомнил, что сенаторы США уже представили резолюцию по увеличению помощи Киеву в сфере безопасности, и подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена должна одобрить ее и проработать конкретные запросы, полученные от украинской стороны.

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Бывший спецпредставитель Госдепа также предложил держать Россию в неведении и не сигнализировать ей, какие шаги США и НАТО предпримут в конечном счете, чтобы оказать помощь Украине.

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РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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