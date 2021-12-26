УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования России

26 декабря 2021, 12:02

Глава Кремля все же рассчитывает, что Россия и США "смогут достичь юридически закрепленного переговорного результата".

путин
Путин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования России / Reuters

Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что реакция Москвы на расширение НАТО "может быть самой разной".

Глава Кремля в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что будет опираться на мнение военных.

"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал российский президент.

Путин заявил, что предложения Москвы для США и Североатлантического альянса были сделаны "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата", закрепленного, юридически в рамках "тех документов, которые мы предложили".

"Мы будем стремиться именно к этому", - добавил Путин.

Реклама

При этом Путин все же рассчитывает, что Россия и США "смогут достичь юридически закрепленного переговорного результата".

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил провести заседание Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года. Такую информацию обнародовало турецкое государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на неназванного источника в НАТО.

Вам может быть интересно:

viber
новости России НАТО Владимир Путин вступление в НАТО военная агрессия РФ
Сейчас вы просматриваете новость «Путин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграФинансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра Гороскоп на сегодня 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шансГороскоп на сегодня 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шанс Месяц Козерога: что нужно сделать знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу и счастьеМесяц Козерога: что нужно сделать знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу и счастье Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022 Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстроСамая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстро
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
12:32

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердца

12:02

Путин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования РоссииВидео

11:43

Украину атакует снегопад и мощный морозВидео

11:20

В Украине подскочила цена на основной продукт борщевого набора: что произошло

11:10

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

Реклама
11:07

Самая вкусная и быстрая закуска из лаваша на Новый год 2022: сырные палочки за 10 минутВидео

10:53

В Минобороны заявили, что беременных и женщин с малолетними детьми тоже возьмут на воинский учетВидео

10:40

Минимальную пенсию поднимут до 7800: Шмыгаль рассказал, кого из украинцев коснется

09:49

Россия и НАТО обсудят "гарантии безопасности" 12 января – СМИВидео

09:37

Лютые морозы до минус 25: синоптики выкатили свежий прогноз погоды на Новый год

09:16

В случае войны Россия использует преимущество в Азовском море для давления на юг Украины - КулебаВидео

08:53

До 40 тысяч гривен: насколько большие штрафы за езду без прав в Украине

08:21

Коронавирус в Украине "слегка угомонился": за сутки обнаружили 2810 случаев зараженияВидео

07:55

Гороскоп на сегодня 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везениеВидео

07:47

В Киеве просто посреди улицы убили неравнодушного мужчину, который заступился за женщину

07:45

К чему привела истерическая кремлевская тактикамнение

07:14

В 2022 году электроэнергия в Украине подорожает: сколько будем платить

06:53

Большой куш, новая работа и неожиданный поворот: гороскоп на январь 2022 года для Стрельцов

06:28

Свинью ради Украины не отдам, или Почему многих напугал военных учетмнение

05:28

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

Реклама
05:02

Яйца, ананас и не только: как быстро чистить фрукты и овощи

04:22

Врежут морозы и завалит снегом: синоптик назвала дату резкого похолоданияВидео

03:50

Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике

03:15

Дикие цены на хлеб и прочие продукты: эксперты рассказали, как высокая цена на газ ударит по кошелькам украинцев

02:47

Цена на газ для украинцев в 2022 году вырастет до 17 грн за куб - прогноз экспертаВидео

02:18

"Последние всплески коронавируса": вирусолог заявила, что пандемия уже идет к завершению

01:45

Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой

01:16

Доллар резко подорожает: украинцам дали мрачный прогноз падения гривныВидео

00:52

Приметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

25 декабря, суббота
23:39

Диетолог пояснила, какие продукты вызывают брожение в желудке

22:53

Кардиолог рассказал, чем опасно последствие низкого давления

21:57

Фото Садового и брюнетки со смелым декольте наделало шуму в Сети

21:42

В Минздраве пояснили, кто из украинцев наверняка получит бустерную дозу вакцины

20:57

Угроза удара РФ: у Путина ответили на вопрос о подготовке вторжения в УкраинуВидео

20:55

"Не раздумывая, побежали спасать": в Черкассах курсанты вытащили из ледяной воды мужчину

20:39

Цены на яйца резко пойдут вверх: украинцам назвали причину и срокиВидео

19:51

Выстудит морозами: в Украине с новой недели резко упадет температура

19:36

Ягодицы в сеточке и фото топлесс: 63-летняя Мадонна в бикини заставила поклонников ахнуть

19:36

Чем закончится женский вопрос в украинской армиимнение

19:31

Vodafone повысил тарифы: абоненты узнали новую цену

Реклама
19:03

В Украине бренд косметики разругали из-за рекламы с кадром из "Иронии судьбы"

18:44

На Львовщине мощный взрыв разнес частный дом: много пострадавших, среди них - ребенок

18:17

В каких странах хотят жить и работать украинцы - результаты опросаВидео

18:07

Успех в деньгах, работе и любви: кому из знаков ожидать уже в январе

17:56

В моду на 2022 год вернулась удивительная короткая стрижка каре до подбородка из бурных 1920-хФото

17:55

Цены на интернет взлетят: украинцы узнали причины и новую стоимостьВидео

17:41

Расслабляться не стоит: Голубовская назвала особенности COVID-штамма ОмикронВидео

17:30

"Украина - не Россия": Данилов предостерег страны Запада от решения судьбы украинцев без их мнения

17:08

Цена за буханку взлетит до 40 гривен: украинцам грозит рекордная стоимость хлебаВидео

16:42

"Я вас жутко удивлю": доктор Комаровский раскритиковал популярный напиток, назвав ему альтернативу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять