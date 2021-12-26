Путин сказал, что сделает, если США и НАТО не выполнят требования России / Reuters

Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что реакция Москвы на расширение НАТО "может быть самой разной".

Глава Кремля в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что будет опираться на мнение военных.

"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал российский президент.

Путин заявил, что предложения Москвы для США и Североатлантического альянса были сделаны "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата", закрепленного, юридически в рамках "тех документов, которые мы предложили".

"Мы будем стремиться именно к этому", - добавил Путин.

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При этом Путин все же рассчитывает, что Россия и США "смогут достичь юридически закрепленного переговорного результата".

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил провести заседание Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года. Такую информацию обнародовало турецкое государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на неназванного источника в НАТО.

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