Песков заявил, что у НАТО "нет дедлайнов" для ответа Путину по "гарантиям безопасности"

Песков заявил, что у НАТО "нет дедлайнов" для ответа Кремлю по "гарантиям безопасности" / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по "гарантиям безопасности". По его словам, дедлайна нет.

"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", - заявил Песков, сообщает ТАСС.

При этом вопрос контактов президента РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не обсуждается. Говоря о том, прорабатываются ли сейчас заочные контакты лидеров двух стран, Песков пояснил, что сначала нужно провести переговоры по гарантиям безопасности для России со стороны НАТО.

"Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы", - подчеркнул он.

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

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В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что Альянс больше не будет расширяться.

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