Новая встреча Путина и Байдена и "гарантии безопасности": в Кремле разразились условием в адрес США

Встреча Путина и Байдена зависит от ответа США на инициативы РФ по безопасности - Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, дескать, готов ко встрече с главой Белого дома Джо Байденом в том случае, если Вашингтон предоставит Москве ответ на российские инициативы по проектам договоров о безопасности в Европе. В Кремле надеются, что переговоры по этим вопросам стартуют в январе 2022 года.

Как сообщает ТАСС, спикер Кремля сказал, что Москва заинтересована в получении конкретного ответа из Вашингтона по инициативам, связанным с проектами соглашений. Якобы от этого зависит вопрос встречи Путина и Байдена.Читайте такжеДва требования США по Донбассу: у Байдена поставят условие России по "сделке" – Bloomberg

"Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите (Байдена и Путина), нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", - сказал Песков.

Также он добавил, что Россия передала США и странам Европы свои инициативы по "гарантиям безопасности". В Москве надеются на старт дискуссии уже в январе следующего года.

Проекты договоров США и РФ

МИД России 17 декабря опубликовал два документы, которые Москва предлагает рассмотреть Вашингтону в качестве российских инициатив по безопасности в Европе. Речь идет о проектах договора России и США по гарантиям безопасности и соглашения по мерам обеспечения безопасности Штатов, РФ и Североатлантического альянса.

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В документах речь идет о том, что Россия настаивает на гарантиях Москве со стороны Запада о невступлении Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, россияне и американцы, как указано в текстах проектов договоров, не должны использовать территории других стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не собирается вести переговоры с Москвой по безопасности в Европе без участия ЕС и стран-партнеров. США не намерены идти на уступки в вопросах, которые связаны с правом государств вести свою суверенную политику.

В НАТО сделали заявление, согласно которому переговоры по безопасности с Россией должны проходить в условиях консультаций, в том числе, и с Украиной.

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