Сделка США и России по безопасности в Европе: Лавров назвал сроки начала переговоров

Россия собирается обсудить с США и НАТО проекты соглашений по безопасности уже в январе 2022 года - Лавров / Reuters

Россия и США планируют уже в январе 2022 года провести первые переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Стороны уже согласовали условия дальнейшей дискуссии. Москва в январе планирует провести консультации и со странами Североатлантического альянса в рамках обсуждения второго документа по безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщает ТАСС, он рассказал о том, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и помощник хозяина Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан уже согласовали условия дальнейшей дискуссии сторон. Переговоры по безопасности между Москвой и Вашингтоном должны пройти уже в январе следующего года.

Читайте такжеДва требования США по Донбассу: у Байдена поставят условие России по "сделке" – Bloomberg"Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США (Юрия Ушакова и Джейка Салливана). И по итогам очередного контакта, по сути дела, согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон", - отметил Лавров.

Также он добавил, что РФ также в январе собирается обсудить со странами НАТО второй документ по вопросам безопасности.

"Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО", - подчеркнул Сергей Лавров.

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Проекты договоров США и России по безопасности

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря опубликовало два документа, которые инициировала Москва – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности США, России и НАТО.

В документах говорится о том, что Россия настаивает на обеспечение гарантий Москве со стороны Запада по отказу Украины от курса на Североатлантический альянс и нерасширении НАТО на восток. Также россияне и американцы не должны использовать территории других государств для нападения друг на друга.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США не собираются вести переговоры с Россией по вопросам европейской безопасности без участия Евросоюза и стран-партнеров. Вашингтон не готов идти на уступки в вопросах, связанных с правом государств вести свою суверенную политику.

В НАТО сказали, что переговоры по безопасности с Россией должны учитывать и позицию Альянса, связанную с опасениями по поводу действий Москвы. Перед тем, как запускать дискуссию, российское государство должно добиться прогресса в урегулировании конфликта с Украиной.