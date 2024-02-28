'Путин не позволит никому жить свободно': Зеленский раскрыл договоренности в Албании

По результатам саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" достигнуты конкретные договоренности, заявил президент Украины.

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Украина имеет конкретные договоренности со странами Западных Балкан / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

В среду, 28 февраля, Украина заключила конкретные договоренности со странами Западных Балкан после проведения саммита "Украина - Юго-Восточная Европа". Среди согласованных вопросов важное место отводится укреплению артиллерии Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Албания Эди Рамой.

"Сегодня по результатам встречи, по результатам этого саммита мы имеем конкретные договоренности, в частности, по укреплению Украины и украинской артиллерии", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина поддерживает интеграцию западнобалканских стран в ЕС и отметил, что нации, которые делят общие ценности с Европой, заслуживают полноправной интеграции.

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"Нуждаемся в большей уверенности демократического мира в себе, в большей уверенности в собственных силах. Наше единство, наши альянсы, все это имеет значение. Каждая нация, которая стремится быть частью европейского и евроатлантического сообществ и разделяет общие ценности Европы и Евроатлантики, заслуживает полноправной интеграции. Украина поддерживает интеграцию балканских государств", - подчеркнул президент.

Зеленский об агрессии Путина

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, если российского президента Владимира Путина не остановить, то он будет распространять свою агрессию на другие страны.

"Путин не уважает никого и не хочет позволять никому жить свободно. И именно в этом смысл его войны. Именно поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает - мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни наших народов", - заявил Зеленский.

Президент также отметил важность совместных усилий европейских стран в противостоянии агрессии России. Он предупредил, что у России есть различные инструменты, которые она может использовать для дестабилизации ситуации в разных странах, включая дезинформацию, экономическое давление и военную угрозу.

"Мы должны вместе лишать Россию возможности ломать нашу жизнь", - добавил Зеленский.

Что известно о саммите Украина-Юго-Восточная Европа Саммит Украина-Юго-Восточная Европа состоится 28 февраля. В нем примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии. СМИ писали, что соорганизаторами саммита Украина - Юго-Восточная Европа являются премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылались приглашения лидерам европейских стран. Ожидается, что эта встреча приведет к оказанию дополнительной помощи Украине, а некоторые албанцы надеются, что это событие также поможет укрепить связи с их европейскими соседями.

Визит Зеленского в Албанию и Саудовскую Аравию

Напомним, 27 февраля президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Там президент Укарины провел встречу с принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом по формуле мира.

Также 28 февраля Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании Тирану. Его встретил министр иностранных дел Албании Игли Хасани.

Как сообщал Главред, президент Украины также встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой для обсуждения оборонного и политического сотрудничества и поддержки формулы мира. Кроме этого, глава Украины принимает участие в саммите "Украина-Юго-Восточная Европа", где обсуждается общий путь к евроатлантической цели и поддержка усилий Украины для обеспечения справедливого и длительного мира.

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