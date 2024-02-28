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Зеленский в Албании встретится с Эди Рамой: премьер уже сделал заявление о помощи Украине

Анна Ярославская
28 февраля 2024, 10:22
Президент Украины примет участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который пройдет сегодня в Тиране.
Владимир Зеленский, Эди Рама
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/IgliHasani, facebook.com/ediramaal/

В среду, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Албании. В Тиране глава государства встретится с премьер-министром Албании Эди Рамой, которого Зеленский назвал "бескомпромиссным другом Украины".

"С премьер-министром Албании и его командой проведем переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке Формулы мира и работе над соглашениями о безопасности. Албания – одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны", - написал Зеленский в Telegram.

Также президент Украины примет участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

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"В формате "Украина – Юго-Восточная Европа", который собирается уже второй раз, будем говорить о нашем общем пути к евроатлантической цели. Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и продолжительного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии. Проведу двусторонние встречи с участниками саммита", - добавил президент.

Отметим, это первый визит Зеленского в Албанию с тех пор, как Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину.

Что известно о саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоится 28 февраля. В нем примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии.

СМИ писали, что соорганизаторами саммита Украина - Юго-Восточная Европа являются премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылались приглашения лидерам европейских стран.

Ожидается, что эта встреча приведет к предоставлению дополнительной помощи Украине, а некоторые албанцы надеются, что это событие также поможет укрепить связи с их европейскими соседями.

Премьер Албании сделал заявление о помощи Украине и призвал Запад сдерживать обещания

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу со страной-агрессором Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений по помощи. Об этом он сказал в интервью Euractiv накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в страну.

Рама отметил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это, столкнувшись с общим врагом - российским диктатором Владимиром Путиным.

"Настолько же, насколько мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нас. Почему? Прежде всего, для того, что для вас самое дорогое – для безопасности", – сказал премьер-министр Албании.

Рама раскритиковал страны Запада и призвал их ответить за текущее положение дел, а именно за проблемы с достижением консенсуса на уровне ЕС по поводу финансирования, невыполнение обязательств по поставкам боеприпасов, нерешительности по поводу некоторых форм военной поддержки, а также различных вето.

"Если посмотреть на наши страны, то Черногория, Северная Македония, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, которые полностью солидарны с Украиной, скажут что-то большим и богатым ребятам. Их обещания есть, их заинтересованность есть, но я не уверен, что оправдание всех этих задержек и ограничений может выдержать дольше. Каждый должен выполнить свои обязательства", – сказал премьер Албании.

Премьер-министр Албании сказал, что он не верит, что саммит и вовлечение региона изменят темп развития событий для всего демократического сообщества, но он не будет недооценивать вклад и влияние, которое они могут иметь.

Как сообщал Главред, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. О визите ни украинские, ни иностранные СМИ не писали.

Во время визита Зеленский встретился с наследным принцем, премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом и обсудил с ним Формулу мира.

Президент также обсудил перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины, а также возвращение пленных и депортированных лиц.

Формула мира Зеленского

Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.

Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.

"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:

  • полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
  • полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.

Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.

"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

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