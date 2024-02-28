Зеленский прибыл с визитом в Албанию: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании Тирану.
Кадры опубликовал в соцсети Х министр иностранных дел Албании Игли Хасани.
"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", - написал он.
Отметим, что Офис президента ранее не сообщал о том, что Зеленский планирует посетить Албанию.
Как сообщал Главред, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. О визите ни украинские, ни иностранные СМИ не писали.
Во время визита Зеленский встретился с наследным принцем, премьер-министром страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом и обсудил с ним Формулу мира.
Президент также обсудил перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины, а также возвращение пленных и депортированных лиц.
Формула мира Зеленского
Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.
Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.
"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:
- полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
- полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.
Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.
"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.
Зеленский в Саудовской Аравии - смотрите фото:
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