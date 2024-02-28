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Россияне перегнали на аэропорт "Энгельс-2" новые ракетоносцы: в Сети появились фото

Дмитрий Видоменко
28 февраля 2024, 10:12
Аэродром Энгельс-2 в Саратовской области стране агрессоре РФ недавно пополнили дополнительными самолетами - в Сети появились новые фото.
Энгельс, самолеты
"Энгельс-2" - единственное в стране-агрессоре РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160 / коллаж Главред, фото Википедия и Monitoring

Аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области страны-агрессора РФ недавно был пополнен дополнительными самолетами. Об этом сообщают в разведывательном сообществе Monitoring со ссылкой на свежие спутниковые фото.

Как говорят эксперты, этот аэродром ‒ основная база бомбардировщиков и единственное в стране-агрессоре РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. И именно с "Энгельс-2" взлетают российские самолеты с ракетами, чтобы бить по украинским городам.

Энгельс, самолеты

По состоянию на 26 февраля 2024 года на аэродроме находились пять бортов Ту-95МС и три – Ту-160. "Значительных изменений в составе аэродрома не отмечается. Происходят регулярные тренировки бортов и их перемещение", - отметили разведчики. Также на недавних снимках был замечен один Ту-95МС на ремонтной площадке (без двух двигателей; по состоянию на 27 число оба двигателя установлены).

видео дня
Энгельс, самолеты

Однако, вечером 27 февраля на аэродром прилетели четыре Ту-22М. Есть информация, что самолеты прибыли с базы "Оленья" на Кольском полуострове.

Энгельс, самолеты

Что такое самолет Ту-22М

Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно, что на аэродроме "Энгельс" россияне "защищают" самолеты: обкладывают их шинами. Считают, что такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников.

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Стали известны новые детали атаки на военные аэродромы РФ "Сольцы" и "Шайковка", в результате чего были повреждены боевые самолеты оккупантов.

Главном управлении разведки заявили о ликвидации летчика бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева в Энегельсе, где ранее угрожали пилотам РФ, которые бомбят Украину.

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Ту-160 война России и Украины
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