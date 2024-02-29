'Авдеевка - только начало': военный рассказал о новом масштабном наступлении РФ

Вывод украинских защитников из Авдеевки был "единственным правильным решением", отметил командир штурмовой группы 3 ОШБр.

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Россия начала масштабную военную кампанию / Коллаж: Главред, фото: Командование ообщенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Выведение украинских защитников из Авдеевки было "единственным правильным шагом". Захват города является лишь началом новой наступательной кампании российских оккупантов. Об этом рассказал командир штурмовой группы "NC 13" второго штурмового батальона 3 ОШБр Николай Зинкевич проекта Ukrainian Witness.

"Авдеевка - это, пожалуй, только начало их кампании, и нужно готовиться к достаточно крупным масштабам. Поэтому Вооруженным Силам нужно пополнение техникой, новыми системами борьбы, то есть дроновыми системами, системами радиоэлектронной борьбы, и, опять же, надо пополнение в людях", - отметил военный.

По его словам, вывод защитников из Авдеевки был "единственным правильным решением", поскольку "в этом случае Авдеевку уже бы ничего не спасло".

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Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создан на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, российские оккупационные войска, вероятно, планируют использовать отсутствие прочно защищенных позиций украинских военных на Авдеевском направлении и увеличить интенсивность атак. Разведка Британии утверждает, что территория к западу от Авдеевки является основным направлением наступления российской армии.

Также после вывода украинских военных из Авдеевки россияне пытаются получить преимущество на этом направлении, рассказал военный Иван Тимочко. Там продолжаются тяжелые бои, а позиции переходят из рук в руки.

Кроме этого, отчет Института изучения войны указывает на высокий темп наступательных операций российской армии к западу и северо-западу от Авдеевки. По словам спикера ОСУВ "Таврия", российские войска увеличили численность штурмовых групп на Таврическом направлении и сосредотачивают атаки западнее Авдеевки.

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