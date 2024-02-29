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"Залетает безумное количество пехоты": Жорин раскрыл детали боев в под Авдеевкой

Руслана Заклинская
29 февраля 2024, 20:14
Сложно подсчитать количество россиян, которых ежедневно уничтожают ВСУ под Авдеевкой, сообщил заместитель командира 3 ОШБр.
'Залетает безумное количество пехоты': Жорин раскрыл детали боев в под Авдеевкой
Россияне используют технику под Авдеевкой как такси / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Между боями, которые были в самой Авдеевке, и теми, которые продолжаются сейчас на окраинах города есть большая разница. Сейчас российские войска имеют ограниченные возможности использования авиации на окраинах Авдеевки, но компенсируют это значительным количеством артиллерии и FPV-дронов. Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Чуть меньше у россиян возможности задействовать авиацию. Но при этом, артиллерия, fpv - в огромном количестве. Под этим всем залетает безумное количество пехоты - иногда наблюдаем, как просто в пешем порядке группы по 40 человек бегут через поле. Иногда задействуют и бронированную технику", - отметил военный.

Жорин подчеркнул, что украинские защитники пытаются поразить всю вражескую технику. Он отметил, что "крайне сложно посчитать, сколько на этом направлении ежедневно уничтожается российских оккупантов".

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"Время от времени россияне пробуют перевозить десант сверху на танках, БМП, багги. То есть бывает используют технику, как усиление, а бывает - чисто как такси. Подъехали, выбросили людей и убегают, чтобы мы не успели подбить. Враг на самом деле постоянно адаптируется и ищет разные пути", - добавил заместитель командира 3 ОШБр.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды УСН.

Бои вблизи Авдеевки

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска, вероятно, планируют использовать отсутствие прочно защищенных позиций украинских военных на Авдеевском направлении и увеличить интенсивность атак. Разведка Британии утверждает, что территория к западу от Авдеевки является основным направлением наступления российской армии.

Также командир штурмовой группы "NC 13" второго штурмового батальона 3 ОШБр Николай Зинкевич считает, что вывод украинских защитников из Авдеевки был "единственным правильным шагом". Он убежден, что захват города является лишь началом новой наступательной кампании российских оккупантов.

Кроме этого, после вывода украинских военных из Авдеевки россияне пытаются получить преимущество на этом направлении, рассказал военный Иван Тимочко. Там продолжаются тяжелые бои, а позиции переходят из рук в руки.

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