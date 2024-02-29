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"Будет безумная и кровавая война": Бадрак оценил угрозу замораживания войны

Руслана Заклинская
29 февраля 2024, 18:25
Угроза замораживания войны в Украине является очень большой, отметил военный эксперт Валентин Бадрак.
'Будет безумная и кровавая война': Бадрак оценил угрозу замораживания войны
Риск замораживания войны в Украине является очень большим / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Сухопутные войска ВС Украины

Угроза замораживания войны в Украине существует и является очень большой. Замораживание войны выльется в более кровавую и масштабную войну. Об этом во время чата на Главреди рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

"Очень большая угроза. Многое зависит от позиции Вашингтона. Впрочем, если Европа будет нас поддерживать в полную силу, Киев на это не согласится. И это будет правильно", - подчеркнул эксперт.

Бадрак отметил, что замораживание войны может привести к еще более кровавой и масштабной войне в будущем, возможно, через два года. Однако тогда российская армия будет иметь значительные ресурсы, включая подготовленных бойцов и технику из стран-партнеров, таких как Иран, Северная Корея и Китай.

"Западные спецслужбы говорят о 3-5 годах, но они просто не понимают Россию и руководствуются своими критериями. А мы Россию знаем лучше: полтора - два года нужно РФ на восстановление потенциала и начало новой войны", - отметил он.

По его словам, оккупанты уже не будут идти в Украину колоннами с парадной формой и оркестром. Россия лучше подготовится к войне.

"Это будет безумная война, когда российская армия будет иметь по меньшей мере 2 миллиона подготовленных людей и большое количество техники: иранской, северокорейской и китайской. Всем этим странам это будет выгодно", - добавил Бадрак.

Смотрите видеочат с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года-директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦГАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года-член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Риск замораживания войны

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что предложение РФ о замораживание войны в Украине является безумием. Он подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие компромиссы с Москвой.

Также Запад постепенно уменьшает поддержку Украины, тогда как Россия ищет слабые места для прорыва. Успехи РФ могут иметь катастрофические последствия для Украины. В таких условиях замораживание войны может оказаться не самым плохим вариантом, заявил политолог Андрей Золотарев.

Как сообщал Главред, война в Украине может перейти в стадию заморозки из-за медленной и недостаточной помощи от Запада, который боится распада РФ, отметил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

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война в Украине замороженный конфликт Валентин Бадрак война России и Украины
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