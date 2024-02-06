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"Далеко не худший вариант": политолог оценил риск замораживания войны в Украине

Руслана Заклинская
6 февраля 2024, 11:07
Россия ищет возможность развития ситуации в Украине, которая показала бы, что Запад больше не может гарантировать безопасность своим партнерам.
'Далеко не худший вариант': политолог оценил риск замораживания войны в Украине
Выгодно ли Украине замораживание войны / Коллаж: Главред, фото: Главред, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

С течением времени роль Запада в поддержке Украины уменьшается, тогда как Россия продолжает искать слабые места для возможных прорывов украинских позиций. Успехи РФ на фронте будут иметь катастрофические последствия для Украины. В нынешних реалиях замораживание войны может оказаться далеко не худшим решением. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев.

"Этот сценарий невыгоден нам, если исходить из реалий 2022-2023 годов, когда, по сути, Запад выступал как стратегический тыл ВСУ. Однако в нынешних реалиях, когда фактически свернута военная помощь Украине, возникают тревожные мысли. В такой ситуации замораживание конфликта может оказаться далеко не худшей альтернативой из возможных", - пояснил Золотарев.

По его словам, Украина потеряла 2023 год, поскольку направляла деньги не на первоочередные нужды.

"Мы упустили, по сути, потеряли 2023 год: мы заливали деньги на плитку и озеленение тогда, когда нужно было строить аналог "линии Суровикина", бетонировать и создавать рубежи обороны. Сейчас день и ночь идет строительство и укрепление рубежей обороны за Авдеевкой, поскольку, потеряв Авдеевку, мы рискуем откатиться аж до Покровска, а это уже граница с Днепропетровской областью. Поэтому то, что год назад выглядело похабным и позорным, может оказаться далеко не худшим вариантом", - отметил Залотарев.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев оценил сценарий "НАТО в обмен на территории":

Политолог отметил, что для России важна стратегическая игра с Китаем, которая предусматривает расшатывание статус-кво в мировом лидерстве. В этом контексте, потеря части территории Украины может рассматриваться как слабость США и НАТО, что имеет далеко идущие последствия для международной безопасности.

"Для России важна совместная игра с Китаем, которая расшатывает статус-кво, сложившийся с 1991 года, когда США были единоличным лидером в мире. Кремлю важно показать, что Соединенные Штаты больше не способны обеспечить свое лидерство ни в военном, ни в экономическом плане. Поэтому даже такой паллиативный вариант, как, допустим, потеря Украиной Донбасса и Крыма, будет фактически признанием того, что США больше не лидер, что мир больше не является однополярным", - пояснил эксперт.

По словам Золотарева, такая ситуация также может поощрить Китай и другие страны нарушить существующие границы силовыми методами. Развертывание новых агрессивных действий станет вызовом для НАТО и региональной стабильности.

"Это может создать для Китая и других стран соблазн перекройки существующих границ силовым путем. Таким образом, мы движемся к миру, в котором будет доминировать право силы. Для НАТО это тоже вызов, ведь уже сейчас "горячие головы" в Москве грезят идеями о том, не потрогать ли НАТО в районе Сувалкского коридора, не пробить ли сухопутный коридор в Калининградскую область, которая является эксклавом, отрезанной от РФ территорией. Ведь для России Калининградская область стратегически важна: это единственный незамерзающий порт на Балтийском море и база Балтийского флота", - добавил он.

Золотарев подчеркнул, что замораживание войны "несет риски и для Украины, и для России. Но в целом подобное окончание войны стало бы маркером того, что США не в состоянии обеспечить и материально подкрепить свои гарантии, что, безусловно, повлечет долговременные геополитические последствия".

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Завершение войны в Украине

Как сообщал Главред, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что война между Украиной и Россией должна завершиться переговорами. Он отметил, что соглашение между сторонами должно включать обязательства России по отказу от ядерного вооружения, поскольку это представляет угрозу миру.

Также военный эксперт Роман Свитан утверждает, что единственным выходом для обеспечения независимости Украины является уничтожение российской империи. Это возможно только путем войны на территории РФ. По его словам, до развала империи Украине воевать еще десять лет. Несколько лет война будет на нашей территории, а дальше война перевернется на территорию России.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский избежал прямого ответа на вопрос о завершении войны в Украине в 2024 году. Однако он верит, что можно остановить Россию, предотвратив уничтожение Украины и начало Третьей мировой войны.

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