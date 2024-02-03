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"Гореть будет все": Свитан раскрыл неожиданный сценарий и сроки окончания войны

Алексей Тесля
3 февраля 2024, 21:43
Главная цель — уничтожение российской экономики и потенциала страны-агрессора, говорит Роман Свитан.
Украинские военные, Роман Свитан
Роман Свитан раскрыл сценарий окончания войны / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скрин

Российская империя должна быть уничтожена, иначе она будет и дальше пытаться ликвидировать независимую Украину, заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В то же время для уничтожения российской империи война должна перейти на территорию РФ, подчеркнул он в интервью Оbozrevatel.

"Те действия, которые сейчас проводятся, будут усиливаться. Их цель — уничтожение российской экономики, российского потенциала, целого комплекса питающего империю. Все это должно быть уничтожено, от Питера до Сахалина", — уверен он.

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Эксперт говорит, что для этого нужны усилия ДРГ, сторонников Украины на территории России, а также активизация национально-освободительного движения внутри РФ (от Кавказа до Бурятии).

"До развала империи воевать нам еще лет десять. Несколько лет война будет на нашей территории, пока мы их не сдвинем, а дальше война перевернется на территорию России. Гореть будет все. Так же, как они довели нас до такого состояния. Пока без внешней поддержки мы, как государство, не существуем. И к тому же состоянию, до полной разрухи, до полного экономического разрушения будет доведена Россия", – добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, ранее Зеленский назвал численность армии Украины. По словам главнокомандуюющего страны, идет речь о 880 тысячах солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.

Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

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война России и Украины Роман Свитан
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