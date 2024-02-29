"Дальше будет много "если": эксперт рассказал, что ждет Украину в 2024 году

2024 год может стать для Украины решающим и главным за всю войну. Какие варианты есть у страны - расскажет Главред.

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Эксперт рассказал, что ждет Украину в 2024 году / коллаж: Главред, фото, 53 ОМБр

Текущий год может стать годом стратегической обороны, в то время как в 2025 году может начаться по истине наступательная операция. Однако произойдет это только при условии накопления соответствующих ресурсов и сил. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Согласно словам эксперта, 2024 год будет годом стратегической обороны, после чего наступит "много если". Всё дело в том, что Украина не знает, как поведет себя та же Франция и будет ли она, например, готова к многолетнему сотрудничеству.

Также Бадрак акцентировал внимание на том, что многолетние договора о сотрудничестве важны своим сигналом о том, что страны осознают опасность со стороны России и берут обязательство помогать Украине, которая борется с ней.

"Так уже сделала Великобритания, с которой мы заключили 10-летнее соглашение. Посмотрим на позицию Франции и Италии. Относительно Германии уже сомнений нет – там действительно произошла смена позиции Шольца и правительства. А дальше увидим. Но остается немало стран "в минусе", например, Венгрия, Австрия, Греция. Болгария и Словакия – 50/50. Но оптимизм превалирует", - добавил эксперт.

К тому же, он уверен, что Украина одержит победу по двум причинам:

у нас нет другого выхода, потому что для многих украинцев вопрос стоит так – либо умереть, либо одержать победу;

Европа поддерживает Украину, потому что видит опасность со стороны России;

технологически мы таки можем превосходить Россию, а именно в технологичности армии могут принести победу

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Смотрите видео с Валентином Бадраком:

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