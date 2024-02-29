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Зеленский говорит, что Россия "не остановится" и готовит новые волны дестабилизации

Яна Ставская
29 февраля 2024, 20:22
2024 год - год прагматизма в отношениях с соседями, подчеркнул президент.
Зеленский
Зеленский обратился к Европе / коллаж Главреда. Фото: Стратком ВСУ, ua.depositphoto.com

Президент Владимир Зеленский, комментируя отношения со странами-соседками Украины, заявил, что "каждый видит" подготовку России к новым волнам дестабилизации.

В своем вечернем обращении в четверг, 29 февраля, глава государства, в частности, подвел итоги своей поездки в Албанию и участия в саммите стран Юго-Восточной Европы.

"Есть новые оборонные договоренности, новые пакеты. Будет больше артиллерии и больше нашего совместного производства с партнерами. Каждую встречу и каждый день мы используем для того, чтобы можно было добавить возможностей нашим воинам. Спасибо всем партнерам, которые помогают вовремя и без задержек", - высказался Зеленский.

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Формула мира Зеленского

Формула мира Украины-инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории Украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Он анонсировал "глобальный саммит мира" в Швейцарии на уровне лидеров стран с участием стран Юго-Восточной Европы.

Также Зеленский убежден, что этот год "должен стать реальным временем по вступлению в ЕС".

"Еще весной мы можем начать сделать первые переговорные шаги", - считает Зеленский.

Отметил президент и подход к отношениям с государствами-соседями Украины.

"Этот год - год прагматизма в отношениях с соседями. Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться. Они там - в России - хотят и новую погоню вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны четко осознавать. Если падет свобода кого-то одного - не выдержит свобода всех остальных. Мы должны достичь наших общих целей", - подчеркнул Зеленский.

Последние события на границе с Украиной

Из-за протестов на польско-украинской границе на прошлой неделе руководство Украины и Польши ведут переговоры о полном прекращении торговли товарами. По словам премьера Дональда Туска, уже была попытка ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, предлагая беспошлинный ввоз в среднем за 2022-2023 годы объеме. Однако польское правительство планирует внести предложение в Брюссель об изменении референтного периода, с 2022-2023 на время до начала войны.

Тем временем Россия "расшатывает" ситуацию в Приднестровье. В среду ,28 февраля, "депутаты" оккупированного агрессором Россией Приднестровья (ПМР) обратились в российский Совет Федерации и Госдумыу с так называемой "просьбой" о запуске мер, направленных на "защиту ПМР" в условиях, мол, усиления давления со стороны Молдовы. Тирасполь свои действия мотивирует "экономической блокадой" от Кишинева. Еще год назад президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может прийти на помощь Молдове в случае вооруженной агрессии Москвы против Кишинева.

А вот скандальный Виктор Орбан - премьер соседней Венгрии - снова выдал антиукраинское заявление, пытаясь посадить Украину за стол переговоров.

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