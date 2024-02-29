Словакия хочет посадить Украину за стол переговоров с РФ, чтобы выйти из 'тупика'

Спикер парламента Словакии утверждает, что страну несправедливо критикуют за нынешнюю позицию.

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Словакия не видит решения войны в Украине военным путем / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Википедия, ua.depositphotos.com

Словакия, хотя и продолжает предоставлять помощь Украине, считает необходимым решение "конфликта" через дипломатию. Об этом 29 февраля после встречи глав парламентов стран Вышеградской четверки в Праге заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, пишет Укринформ.

"Мы все стоим за Украину и осуждаем Россию как агрессора. С другой стороны, после двух лет войны, после того, как много было оказано помощи в прошлом году, в настоящее время мы находимся в тупике и не видим решения этого конфликта... стоило бы попытаться создать возможности для дипломатического решения... я не уверен в военном решении без помощи дипломатии. Я боюсь, что если мы не попытаемся решить это дипломатическим путем, через год мы снова здесь встретимся и будем констатировать, что Украина потеряла еще несколько десятков тысяч жизней", - заявил политик.

Пеллегрини подчеркнул, что способ завершения войны должна выбрать сама Украина, однако считает, что мирные переговоры являются лучшей альтернативой военному решению. Также глава парламента Словакии надеется, что найдутся политики, которые инициируют мирные переговоры, которые "остановят убийства людей".

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Глава парламента Словакии отметил, что его страна изначально предоставляет военную технику Украине и продолжает оказывать помощь "всем, что может себе позволить". Он считает, что Словакию несправедливо критикуют за нынешнюю позицию. Пеллегрини также отметил, что Словакия активно уменьшает свою зависимость от российских энергоресурсов.

Кто входит в Вышеградскую четверку? Вышеградская группа, Вышеградская четверка, V4 или европейский квартет — группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Появилась в результате встречи президентов Польши Леха Валенсы и Чехословакии Вацлава Гавела и премьера Венгрии Йожефа Анталла 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеград, после принятия Вышеградской декларации. Главной целью была названа интеграция в евроатлантические структуры, пишет Википедия. 13 марта 2022 года министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила рассмотреть принятие Украины в Вышеградскую группу.

Позиция Словакии

Напомним, пророссийский премьер-министр Словакии категорически против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы предотвратить это. Он утверждает, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Третью мировую войну. Однако Фицо выразил поддержку евроинтеграции Украины, но отметил, что этот процесс может занять несколько лет.

Также Фицо считает, что война России против Украины началась в 2014 году из-за "разгула украинских неонацистов". Он остро осуждает помощь США и ЕС Украине, считая, что это лишь укрепляет позиции России. Кроме этого, премьер Словакии призывает к мирному решению войны и считает, что одержать победу над Россией в обычной войне невозможно.

Кроме этого, пророссийский премьер Словакии выразил возможность ввода войск НАТО в Украину, но не подтвердил это конкретными доказательствами, ссылаясь на "засекреченные материалы". Позже он заверил, что Словакия не отправит своих военных в Украину и не будет поставлять ей оружие.

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