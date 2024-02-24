'РФ не победить в войне': Фицо выдал скандальное заявление о войне в Украине

Пророссийский премьер Словакии оправдал Путина во вторжении в Украину и сказал, что у российского диктатора якобы не было другого выхода.

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Фицо пугает Третьей мировой войной из-за членства Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Война России против Украины началась в 2014 году с "разгула украинских неонацистов". Членство Украины в НАТО хорошей основой для начала Третьей мировой войны. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину.

Фицо оправдал Путина во вторжении в Украину и сказал, что у российского диктатора якобы не было другого выхода, ведь НАТО распространялось на восток. И для того, чтобы остановить этот процесс Путин начал воевать.

"Военное вторжение России в Украину является нарушением международного права. Но война началась в 2014 году с разгула украинских неонацистов", - сказал пророссийский политик.

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Словацкий премьер в очередной раз подчеркнул, что военное решение войны невозможно и резко осудил США и ЕС за помощь Украине. Фицо считает, что эта помощь не способствовала победе Украины, а лишь укрепила позиции России и стимулировала продолжение войны.

"Наивно полагать, что такое ядерное государство, как Российская Федерация, можно одержать победу в обычной войне. ... Давайте подтолкнем обе враждующие стороны - и Украину, и Россию - к перемирию", - заявил Фицо.

Он также утверждает, что вступление Украины в НАТО неприемлемо. Фицо назвал возможное членство Украины в НАТО хорошей основой "к началу Третьей мировой войны".

Роберт Фицо по-прежнему отказывается оказывать военную помощь Украине и призывает обе стороны к миру. Он утверждает, что якобы "пока славяне убиваются, Запад наблюдает". Кроме этого, словацкий премьер убежден, что необходимо достичь такой договоренности, чтобы, с одной стороны, были учтены требования Украины, а с другой Россия имела гарантии безопасности.

Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Скандальные заявления Фицо

Напомним, словацкий премьер не впервые повторяет пропаганду Кремля. Ранее он вызвал шквал возмущения своим заявлением, что "в Киеве нет войны, там все абсолютно спокойно". Это заявление было сделано в тот день, когда украинская столица находилась под массированными атаками российских войск.

Также премьер-министр Словакии категорически против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы предотвратить это. Он утверждает, что вступление Украины в НАТО вроде может спровоцировать Третью мировую войну. Однако Фицо выразил поддержку евроинтеграции Украины, но отметил, что этот процесс может занять несколько лет.

Кроме этого, лидер победившей партии Smer-SD на парламентских выборах в Словакии Роберт Фицо подтвердил свои намерения остановить помощь Украине. Он утверждает, что у Украины меньше проблем, чем у Словакии.

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