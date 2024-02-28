В Приднестровье обратились "за помощью" к России: какие "решения" были приняты

В непризнанном Приднестровье обратились парламенту России с так называемой "просьбой о защите" российских граждан, которые проживают в анклаве.

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В Приднестровье просят Россию "помочь цивилизованно урегулировать конфликт" с Молдовой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

"Депутаты" оккупированного агрессором России Приднестровья (ПМР) обратились к российскому Совету Федерации и Госдуме с так называемой "просьбой" запуска мероприятий, направленных на "защиту ПМР" в условиях, дескать, усиления давления со стороны Молдовы. Тирасполь такие действия мотивирует "экономической блокадой" от Кишинева.

Как сообщает молдавское издание Newsmaker, соответствующее "решение" было принято на съезде местных "парламентских" представителей в среду, 28 февраля.

Что "приняли" на съезде в Приднестровье

Помимо заявления в адрес России, они также обратились к ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, международному комитету Красного Креста и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и пресечь нарушение прав и свобод жителей Приднестровья"

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Так выглядит цитата из "обращения", дескать, съезда, к Москве.

"Обратиться в Совет Федерации и Государственную Думу России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. В Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России. Россия участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе", - пишет Новости Приднестровья.

В Приднестровье обратились и к Украине?!

"Обратиться в адрес участников международного переговорного процесса в формате 5+2", - так выглядит третий пункт заявления. Группа 5+2 – это Молдова, Приднестровья, ОБСЕ, Российской Федерации, Украина, ЕС и США.

Украина и Приднестровье

Украина – один из участников группы 5+2. Официально этот формат остается единственным действующим международным форматом для урегулирования приднестровского конфликта.

Президент Зеленский считает, что формат не работает, поскольку там посредником является страна-оккупант Россия.

"Вы видите жизнь в проекте 5+2? Вы видите результат? Для чего говорить о проекте, который неживой? Я не вижу смысла об этом говорить", - говорил украинский глава государства в июне прошлого года.

В чем Приднестровье обвинило Молдову

Представители непризнанной ПМР обвинили официальный Кишинев в развязывании "экономической войны" против Тирасполя и "намеренной" блокаде переговоров.

При этом они "просят" обеспечить цивилизованное урегулирование "конфликта", под которым подразумевают "давление Молдовы" на регион

Как выглядит решение "съезда" непризнанной ПМР:

Документ съезда ПМР / Соцсети

В чем суть Приднестровского конфликта - справка

Приднестровье – непризнанная республика, регион Молдовы, который Кишинев не контролирует с 1992 года. Россия поддерживает сепаратистов, которые там находятся, и около 20 лет держит там группировку войск в 1700 оккупантов.

Конфликт между Тирасполем и Кишиневым начался с внутренних противоречий (из-за языкового вопроса), которые подхватила и раскачала Россия, воспользовавшись ситуацией.

Вооруженная стадия конфликта была завершена 1 августа 1992 года. 21 июля того же года было запущено соглашение о мирном урегулировании.

По сути, сейчас там замороженный конфликт. Москва может рассматривать Приднестровье как плацдарм для провокаций против Одессы.

Самый крупный склад боеприпасов в Колбасной

Известно, что в селе Колбасная в Приднестровье находится самый большой в Европе склад боеприпасов. По разным оценкам, там до двух десятков тонн различных боеприпасов.

Война в Украине и Приднестровье

Президент Владимир Зеленский призывал войска РФ убраться из Приднестровья. Он говорил, что Украина готова решить проблему, однако Молдова пока не обращалась с соответствующей просьбой.

Россия вряд ли способна провести наземную операцию против Украины из Приднестровья, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, вероятность сценария низкая, поскольку Москва располагает там контингентом с крайне ограниченной способностью к ведению боевых действий.

Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс, считает экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца. В интервью Главреду он рассказал о том, что Кишиневу следовало бы готовиться к различным вариантам развития событий после начала полномасштабной войны России против Украины.

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