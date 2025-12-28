Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

Все перечисленные породы поддаются дрессировке, однако требуют гораздо больше времени, последовательности и внимания.

Кинолог с почти 30-летним опытом работы рассказал, какие породы собак чаще всего становятся серьезным испытанием для владельцев. Речь идет не об агрессивных или "плохих" животных, а о питомцах, которые требуют значительно больше времени, знаний и ресурсов для воспитания, дрессировки и повседневного ухода.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на специалиста по поведению собак Кейси Рэя. По его словам, реальная жизнь с собакой нередко сильно отличается от идеализированных образов из социальных сетей. Будущие владельцы часто недооценивают уровень активности, упрямства или склонность некоторых пород к проблемам со здоровьем.

Эксперт подчеркнул, что основная сложность заключается не в природной агрессии, а в отсутствии опыта и четкой системы воспитания. В семьях, где нет единого подхода к дрессировке, такие собаки могут буквально "разрушить быт".

Таксы

Несмотря на популярность и компактные размеры, таксы считаются одной из непростых пород. Рэй отмечает их упрямство, склонность к чрезмерному лаю и выраженный охотничий инстинкт. Таксы могут преследовать мелких животных, а при недостаточной социализации — проявлять агрессию. Отдельное внимание кинолог обращает на высокий риск заболеваний позвоночника.

Рэт-терьеры

Эта порода отличается высоким интеллектом и невероятной энергичностью. Однако именно гиперактивность и реактивность делают рэт-терьеров сложными в быту. По словам специалиста, они постоянно ищут объект для погони или доминирования, что требует от владельца постоянного контроля и занятий.

Бультерьеры

Сильные, упрямые и взрывообразно энергичные, бультерьеры нуждаются в регулярных физических и умственных нагрузках. Без должного воспитания и активности они могут становиться деструктивными. Кроме того, у породы нередко встречаются проблемы со здоровьем, что также усложняет содержание.

Миниатюрные пинчеры

Небольшой размер этих собак часто вводит людей в заблуждение. Кинолог описывает их как животных с "маленьким телом и большим эго". Миниатюрные пинчеры могут быть громкими, своенравными и плохо подходить для семей с детьми или для владельцев без опыта.

Чау-чау

Самой сложной породой Кейси Рэй назвал чау-чау. Их поведение и язык тела трудно считываются, а при неправильном подходе возможны проявления агрессии. Владельцам необходимо хорошо понимать особенности породы и уделять внимание не только физическим, но и психологическим потребностям собаки.

