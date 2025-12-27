"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"

Анастасия Половинкина приграла в финале Надин Головчук.

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина - Холостяк 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Тарас Цимбалюк в финале попрощался с Анастасией Половинкиной

Как она отреагировала на поражение

Вчера, 26 декабря, в эфир вышел финал романтического реалити "Холостяк 14". В последнем выпуске сезона Тарас Цимбалюк попрощался с Анастасией Половинкиной. Девушка отреагировала на поражение в шоу "Холостяк" в Instagram.

Для просмотра финала Половинкина собрала компанию близких друзей, среди которых была и бывшая участница проекта Юлия Коренюк. Когда на экране показали последнюю сцену Тараса и Анастасии, друзья вынесли для нее огромный букет красных роз. Половинкина не ожидала такого сюрприза — на кадрах видно, как она вытирает слезы.

Анастасия Половинкина - Холостяк финал 2025 / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Сама финалистка сдержанно отреагировала на проигрыш. В короткой подписи к видео она призналась, что ей было эмоционально непросто смотреть финальный выпуск проекта "Холостяк".

"Проживать этот день снова, это нелегко. Пока я не хочу это комментировать", — сообщила Анастасия.

Анастасия Половинкина на шоу "Холостяк 14" / скрин из видео

Также девушка поблагодарила за поддержку друзей, которые решили скрасить для нее просмотр финала.

"Спасибо всем, кто рядом", — написала Половинкина.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

