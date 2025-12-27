Укр
"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"

Кристина Трохимчук
27 декабря 2025, 17:43
185
Анастасия Половинкина приграла в финале Надин Головчук.
Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина - Холостяк 2025
Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина - Холостяк 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Вы узнаете:

  • Тарас Цимбалюк в финале попрощался с Анастасией Половинкиной
  • Как она отреагировала на поражение

Вчера, 26 декабря, в эфир вышел финал романтического реалити "Холостяк 14". В последнем выпуске сезона Тарас Цимбалюк попрощался с Анастасией Половинкиной. Девушка отреагировала на поражение в шоу "Холостяк" в Instagram.

Для просмотра финала Половинкина собрала компанию близких друзей, среди которых была и бывшая участница проекта Юлия Коренюк. Когда на экране показали последнюю сцену Тараса и Анастасии, друзья вынесли для нее огромный букет красных роз. Половинкина не ожидала такого сюрприза — на кадрах видно, как она вытирает слезы.

видео дня
Анастасия Половинкина - Холостяк финал 2025
Анастасия Половинкина - Холостяк финал 2025 / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Сама финалистка сдержанно отреагировала на проигрыш. В короткой подписи к видео она призналась, что ей было эмоционально непросто смотреть финальный выпуск проекта "Холостяк".

"Проживать этот день снова, это нелегко. Пока я не хочу это комментировать", — сообщила Анастасия.

Анастасия Половинкина
Анастасия Половинкина на шоу "Холостяк 14" / скрин из видео

Также девушка поблагодарила за поддержку друзей, которые решили скрасить для нее просмотр финала.

"Спасибо всем, кто рядом", — написала Половинкина.

Ранее Главред сообщал, что известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками в Instagram, что испытывает проблемы со здоровьем. По словам телеведущей, она стала болеть слишком часто. Она предположила, что заболела гриппом, но тесты не подтвердили наличие вируса.

Также актер Тарас Цимбалюк, который недавно объявил, кто выиграл шоу "Холостяк" 2025, отреагировал на слухи о воссоединении со своей бывшей девушкой Светланой Готочкиной. Поклонники предполагают, что актер пошел на проект "Холостяк" ради пиара, а отношения со Светланой якобы продолжал.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
