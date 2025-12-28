Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

Рецепт вкусных бутербродов с селедкой и свеклой на Новый год.

Рецепт крутой закуски на Новый год с селедкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Некоторые люди уже начинают подготовку к Новому году, ведь осталось всего три дня до празднования. Однако большинство не имеет много времени на приготовление праздничного стола.

Главред узнал, что в случае ограниченного времени новогодний стол можно накрыть буквально за час, приготовив быстрые, но очень вкусные закуски. Об одной из них в TikTok рассказала украинский блогер Кристина.

Бутерброды с селедкой - рецепт

Ингредиенты:

Черный хлеб

Сельдь

Свекла

Чеснок

Майонез

Горчица в зернах

Фиолетовый лук

Зелень

Соль

Ломтики хлеба режем на две половины и подрумяниваем на сковородке. Тем временем варим и натираем на терке свеклу. Выжимаем лишний сок из свеклы и добавляем к ней измельченный чеснок, майонез, соль и перец. Перемешиваем все ингредиенты.

Далее на куски хлеба выкладываем свекольную начинку, нарезанный кольцами лук, сельдь, горчицу и зелень.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить новогодние бутерброды с сельдью:

Об источнике: kristicooks.ua kristicooks.ua - TikTok-страница украинского блогера Кристины, которая в соцсетях делится видео с простыми рецептами на каждый день.

