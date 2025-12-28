Укр
Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

Анна Косик
28 декабря 2025, 11:55
19
Рецепт вкусных бутербродов с селедкой и свеклой на Новый год.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Бутерброды с селедкой
Рецепт крутой закуски на Новый год с селедкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Некоторые люди уже начинают подготовку к Новому году, ведь осталось всего три дня до празднования. Однако большинство не имеет много времени на приготовление праздничного стола.

Главред узнал, что в случае ограниченного времени новогодний стол можно накрыть буквально за час, приготовив быстрые, но очень вкусные закуски. Об одной из них в TikTok рассказала украинский блогер Кристина.

Бутерброды с селедкой - рецепт

Ингредиенты:

  • Черный хлеб
  • Сельдь
  • Свекла
  • Чеснок
  • Майонез
  • Горчица в зернах
  • Фиолетовый лук
  • Зелень
  • Соль

Ломтики хлеба режем на две половины и подрумяниваем на сковородке. Тем временем варим и натираем на терке свеклу. Выжимаем лишний сок из свеклы и добавляем к ней измельченный чеснок, майонез, соль и перец. Перемешиваем все ингредиенты.

Далее на куски хлеба выкладываем свекольную начинку, нарезанный кольцами лук, сельдь, горчицу и зелень.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить новогодние бутерброды с сельдью:

@kristicooks.ua

Бутерброды с сельдью, которые точно украсят новогодний стол?✨ Ингредиенты: - хлеб черный - сельдь - свекла - чеснок - майонез - горчица в зернах - лук красный - зелень - соль ??‍? Детали приготовления: 1. возьмите хлеб, разделите каждый ломтик на 2 части и подсушите на сковородке до легкой румяной корочки. 2. отваренную свеклу натрите на терке, немного отожмите от сока, добавьте измельченный чеснок, майонез, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте до однородности. 3. На готовые гренки выложите свекольную намазку, сверху добавьте красный лук, кусочек сельди и немного горчицы в зернах. По желанию украсьте зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита ✨

♬ оригинальный звук - Vladislava?

Об источнике: kristicooks.ua

kristicooks.ua - TikTok-страница украинского блогера Кристины, которая в соцсетях делится видео с простыми рецептами на каждый день.

