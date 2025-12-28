Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

Некоторые люди уже начинают подготовку к Новому году, ведь осталось всего три дня до празднования. Однако большинство не имеет много времени на приготовление праздничного стола.
Главред узнал, что в случае ограниченного времени новогодний стол можно накрыть буквально за час, приготовив быстрые, но очень вкусные закуски. Об одной из них в TikTok рассказала украинский блогер Кристина.
Бутерброды с селедкой - рецепт
Ингредиенты:
- Черный хлеб
- Сельдь
- Свекла
- Чеснок
- Майонез
- Горчица в зернах
- Фиолетовый лук
- Зелень
- Соль
Ломтики хлеба режем на две половины и подрумяниваем на сковородке. Тем временем варим и натираем на терке свеклу. Выжимаем лишний сок из свеклы и добавляем к ней измельченный чеснок, майонез, соль и перец. Перемешиваем все ингредиенты.
Далее на куски хлеба выкладываем свекольную начинку, нарезанный кольцами лук, сельдь, горчицу и зелень.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить новогодние бутерброды с сельдью:
@kristicooks.ua
Об источнике: kristicooks.ua
kristicooks.ua - TikTok-страница украинского блогера Кристины, которая в соцсетях делится видео с простыми рецептами на каждый день.
