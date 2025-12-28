Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

Марина Фурман
28 декабря 2025, 12:05
1194
На Новый год страну накроют снегопады и мороз.
погода, снег
Прогноз погоды на неделю / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на Новый год
  • Где ударит сильный мороз

В новогоднюю ночь и в первые дни января 2026 года в Украине прогнозируется неустойчивая погода со снегом и умеренными морозами. В отдельные дни может усиливаться ветер с порывами местами до 20 - 22 м/с, а на дорогах и тротуарах будет скользко. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, Украина будет находиться под влиянием циклона с севера Европы. Прогнозируется снег, мокрый снег, местами метель. На дорогах возможна гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, на Правобережье местами порывы, 17 - 22 м/с.

видео дня

Температура воздуха ночью: -3...-8 °С, днем -4...+1 °С.

погода
Прогноз погоды на 29 декабря / фото: meteoprog

Погода 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, ветреная и снежная погода сохранится по всей территории страны. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7 - 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...-8 °С, в Карпатском регионе -10...-14 °С; днем -1...-6 °С, в южной половине и на Закарпатье около 0 °С.

погода
Прогноз погоды на 30 декабря / фото: meteoprog

Погода 31 декабря

В среду, 31 декабря, в Украине прогнозируют небольшой снег, в Крыму местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западного направления, 7 - 12 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -7...-12 °C, в Карпатах до -16 °C; днем ожидается -4...-10 °C. На юге и в Крыму воздух прогреется до -3...+2 °C.

погода
Прогноз погоды на 31 декабря / фото: meteoprog

Погода 1 января

На Новый год в западных, северных областях и в Крыму местами ожидается небольшой снег; в юго-восточной половине без существенных осадков. Ветер западный / юго-западный, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха в новогоднюю ночь будет колебаться в пределах -8...-13 °С, в Карпатском регионе и на Прикарпатье -14...-19 °С; днем -4...-9 °С, на юге -4...+1 °С.

погода 1 января
Прогноз погоды на 1 января / фото: ventusky

Погода 2 января

В пятницу, 2 января, ночью в западных областях и днем на севере, в центре и на северо-востоке прогнозируется снег с мокрым снегом, местами метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный / юго-западный, 7 - 12 м/с, в центральных, южных и западных регионах местами порывы, 15 - 17 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -7...-12 °С, на Левобережье страны местами -13...-17 °С; в дневные часы -2...-7 °С, в южной части и на Прикарпатье около 0 °С.

погода 2 января
Прогноз погоды на 2 января / фото: ventusky

Погода 3 января

В субботу, 3 января, украинцам следует готовиться к неустойчивым погодным условиям. Днем в центральных, южных и местами восточных регионах пройдет снег, на юге возможен снег с дождем. В субботу может быть также туман. Ветер южный/юго-западный, 5 - 10 м/с, в юго-западной части переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах 0...-7 °С, днем ожидается -3...+2 °С.

погода 3 января
Прогноз погоды на 3 января / фото: ventusky

Погода 4 января

В воскресенье, 4 января, на Левобережье Украины пройдет снег, мокрый снег, на юге с дождем. В западной части ожидается небольшой снег. На дорогах - гололедица. Ветер преимущественно западного направления, 7 - 12 м/с.

В течение суток столбики термометров будут показывать -4...-9 °С, в южных и юго-восточных областях несколько теплее: -4...+1 °С.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Украине прогнозируется неустойчивая и ветреная погода в течение следующих дней. Штормовой ветер ожидается в западных и южных областях. Возможен также снег и небольшие морозы.

Наталья Диденко сообщала, что в воскресенье, 27 декабря, в Украине прогнозируют снег и сильный ветер. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду.

Между тем синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит сказал, что в новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть немного снега на земле.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

13:04Украина
Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55Фронт
Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

12:28Stars
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Последние новости

13:04

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

12:55

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

12:28

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
12:05

Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

12:01

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам - важное приглашение, Водолеям - риск

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

Реклама
11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

Реклама
08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

Реклама
17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

17:42

Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФФото

17:26

Площадка для пуска у границы: названо место размещения Орешника в Беларуси

16:59

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

16:49

Где на самом деле родилась Роксолана - документы XVI века раскрыли правду

16:47

"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

16:31

После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

16:20

"Очень тяжелая ситуация": в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

16:11

"Света, я всьо": Цимбалюк ответил на слухи о романе с бывшей после "Холостяка"

15:57

Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять