Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

На Новый год страну накроют снегопады и мороз.

https://glavred.info/synoptic/pogoda-na-novyy-god-udivit-ukraincev-gde-udarit-moroz-do-19-0c-10727636.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на неделю / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода на Новый год

Где ударит сильный мороз

В новогоднюю ночь и в первые дни января 2026 года в Украине прогнозируется неустойчивая погода со снегом и умеренными морозами. В отдельные дни может усиливаться ветер с порывами местами до 20 - 22 м/с, а на дорогах и тротуарах будет скользко. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, Украина будет находиться под влиянием циклона с севера Европы. Прогнозируется снег, мокрый снег, местами метель. На дорогах возможна гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, на Правобережье местами порывы, 17 - 22 м/с.

видео дня

Температура воздуха ночью: -3...-8 °С, днем -4...+1 °С.

Прогноз погоды на 29 декабря / фото: meteoprog

Погода 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, ветреная и снежная погода сохранится по всей территории страны. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7 - 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...-8 °С, в Карпатском регионе -10...-14 °С; днем -1...-6 °С, в южной половине и на Закарпатье около 0 °С.

Прогноз погоды на 30 декабря / фото: meteoprog

Погода 31 декабря

В среду, 31 декабря, в Украине прогнозируют небольшой снег, в Крыму местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западного направления, 7 - 12 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -7...-12 °C, в Карпатах до -16 °C; днем ожидается -4...-10 °C. На юге и в Крыму воздух прогреется до -3...+2 °C.

Прогноз погоды на 31 декабря / фото: meteoprog

Погода 1 января

На Новый год в западных, северных областях и в Крыму местами ожидается небольшой снег; в юго-восточной половине без существенных осадков. Ветер западный / юго-западный, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха в новогоднюю ночь будет колебаться в пределах -8...-13 °С, в Карпатском регионе и на Прикарпатье -14...-19 °С; днем -4...-9 °С, на юге -4...+1 °С.

Прогноз погоды на 1 января / фото: ventusky

Погода 2 января

В пятницу, 2 января, ночью в западных областях и днем на севере, в центре и на северо-востоке прогнозируется снег с мокрым снегом, местами метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный / юго-западный, 7 - 12 м/с, в центральных, южных и западных регионах местами порывы, 15 - 17 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -7...-12 °С, на Левобережье страны местами -13...-17 °С; в дневные часы -2...-7 °С, в южной части и на Прикарпатье около 0 °С.

Прогноз погоды на 2 января / фото: ventusky

Погода 3 января

В субботу, 3 января, украинцам следует готовиться к неустойчивым погодным условиям. Днем в центральных, южных и местами восточных регионах пройдет снег, на юге возможен снег с дождем. В субботу может быть также туман. Ветер южный/юго-западный, 5 - 10 м/с, в юго-западной части переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах 0...-7 °С, днем ожидается -3...+2 °С.

Прогноз погоды на 3 января / фото: ventusky

Погода 4 января

В воскресенье, 4 января, на Левобережье Украины пройдет снег, мокрый снег, на юге с дождем. В западной части ожидается небольшой снег. На дорогах - гололедица. Ветер преимущественно западного направления, 7 - 12 м/с.

В течение суток столбики термометров будут показывать -4...-9 °С, в южных и юго-восточных областях несколько теплее: -4...+1 °С.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Украине прогнозируется неустойчивая и ветреная погода в течение следующих дней. Штормовой ветер ожидается в западных и южных областях. Возможен также снег и небольшие морозы.

Наталья Диденко сообщала, что в воскресенье, 27 декабря, в Украине прогнозируют снег и сильный ветер. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду.

Между тем синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит сказал, что в новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть немного снега на земле.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред