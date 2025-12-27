Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

Вы узнаете:
В воскресенье, 27 декабря, в Украине прогнозируют снег и сильный ветер. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, атмосферные фронты восточного циклона принесут снег и мокрый снег, который охватит большинство регионов страны.
Температура воздуха в воскресенье в течение дня повысится до -2...+3°C.
"Температура воздуха пока достаточно высокая, в течение дня завтра от 2 мороза до 3 тепла. Ночью будет подмерзать, поэтому на дорогах уже свободно себя чувствует гололедица, осторожно!" - написала Диденко.
Погода в Киеве 28 декабря
В Киеве прогнозируют снег и мокрый снег, а также сильный ветер. Температура днем будет держаться около нуля.
Погода на Новый год 2026
В Украине будет преобладать влажная погода с периодическим снегом. Морозы усилятся под Новый год, с 30 декабря начнется новый этап похолодания.
Диденко прогнозирует, что оттепель может вернуться уже вскоре после праздников.
Какой будет погода на Новый год - прогноз эксперта
Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит говорил, что в новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть немного снега на земле.
По его словам, температура воздуха в дневные часы будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура. В то же время, теплее всего будет на юге и западе страны.
Напомним, синоптик Наталья Диденко говорила, что в пятницу, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, сильный ветер и метели. В то же время, наименьшая вероятность осадков в западных областях.
В то же время погода в Украине на выходных, 27-28 декабря, будет влажной, облачной, с периодическим небольшим мокрым снегом.
Как писал Главред, в Украину пришла настоящая зима. Ухудшение погодных условий может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Такое предупреждение утром 26 декабря опубликовали в ГСЧС.
