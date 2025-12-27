Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

Синоптик предупредила о снеге и сильном штурмовом ветре.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-sneg-i-shtormovoy-veter-sinoptiki-preduprezhdayut-o-zimney-nepogode-10727495.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 28 декабря / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 28 декабря

Когда ожидать снижения температуры

В воскресенье, 27 декабря, в Украине прогнозируют снег и сильный ветер. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферные фронты восточного циклона принесут снег и мокрый снег, который охватит большинство регионов страны.

видео дня

Температура воздуха в воскресенье в течение дня повысится до -2...+3°C.

"Температура воздуха пока достаточно высокая, в течение дня завтра от 2 мороза до 3 тепла. Ночью будет подмерзать, поэтому на дорогах уже свободно себя чувствует гололедица, осторожно!" - написала Диденко.

Погода в Киеве 28 декабря

В Киеве прогнозируют снег и мокрый снег, а также сильный ветер. Температура днем будет держаться около нуля.

Погода на Новый год 2026

В Украине будет преобладать влажная погода с периодическим снегом. Морозы усилятся под Новый год, с 30 декабря начнется новый этап похолодания.

Диденко прогнозирует, что оттепель может вернуться уже вскоре после праздников.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода на Новый год - прогноз эксперта

Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит говорил, что в новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть немного снега на земле.

По его словам, температура воздуха в дневные часы будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура. В то же время, теплее всего будет на юге и западе страны.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко говорила, что в пятницу, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, сильный ветер и метели. В то же время, наименьшая вероятность осадков в западных областях.

В то же время погода в Украине на выходных, 27-28 декабря, будет влажной, облачной, с периодическим небольшим мокрым снегом.

Как писал Главред, в Украину пришла настоящая зима. Ухудшение погодных условий может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Такое предупреждение утром 26 декабря опубликовали в ГСЧС.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред