Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

Отражение ударов РФ требует слаженной работы всех подразделений ПВО и авиации.

https://glavred.info/ukraine/ochen-slozhnyy-dlya-pvo-v-vsu-raskryli-trevozhnye-detali-nochnogo-obstrela-rf-10727576.html Ссылка скопирована

Юрий Игнат рассказал об отражении массированной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

Работа ПВО осложнялась из-за близости целей к городской застройке

Отражение ударов РФ требует слаженной работы всех подразделений ПВО

В ночь на 27 декабря российские войска сосредоточили массированную атаку на Киев и Киевскую область.

Работа ПВО осложнялась из-за близости целей к городской застройке, рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

видео дня

По его словам, атака велась с разных направлений одновременно, угрожая столице и области. Основными целями врага стали объекты критической инфраструктуры, включая энергетические системы.

Игнат отметил, что отражение таких ударов требует слаженной работы всех подразделений ПВО и авиации. В условиях плотной застройки и городской территории защита становится особенно сложной, что иногда приводит к разрушениям и пострадавшим среди мирных жителей.

"Когда такая плотная атака идет, это очень и очень сложно именно в плане организации противовоздушной обороны. Когда идет урбанизированная местность, большая плотность застроек, и именно поэтому есть такие вот, к сожалению, последствия, когда страдают люди, дети, дома под ударом врага", - отметил он.

Для отражения атаки использовались самолёты F-16, МиГ-29, Су-27 и вертолёты, охотящиеся за дронами "шахед". На этот раз ракеты летели прямо на Киев, минуя другие регионы, где их обычно перехватывали раньше.

В такой плотной атаке авиации сложно работать вместе с наземными средствами ПВО, поэтому координация остаётся ключевой задачей, резюмировал Игнат.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине: предупреждение Буданова

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора России на данный момент достиг максимальных возможностей по выпуску воздушных средств поражения, применяемых для атак по территории Украины. Он также подтвердил ранее озвученные оценки, согласно которым РФ и дальше будет осуществлять масштабные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось о том, что в ночь и утром 27 декабря армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло.

Как сообщал Главред, в ночь на 27 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред