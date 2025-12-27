РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор

Пострадавших и погибших в регионе, по данным ОВА, нет.

Удары РФ по Одессе 26 и 27 декабря / Коллаж: Главред, фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Главное из новости:

РФ атаковала промышленную и портовую инфраструктуру Одесской области, поврежден зерновой элеватор

Пострадавших нет, большинство дронов сбито силами ПВО

В пятницу, 26 декабря, и в ночь на субботу, 27 декабря, войска РФ осуществили дроново-бомбовые удары по промышленным и портовым объектам Одесской области. Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

В результате атаки повреждено оборудование для транспортировки зерна на территории одного из элеваторов. Один из дронов упал на территорию предприятия по производству растительного масла, но серьезных последствий удалось избежать. Сообщается, что пострадавших и погибших нет.

Силы противовоздушной обороны сбили большинство беспилотников, которые атаковали регион. Это позволило минимизировать ущерб для критической инфраструктуры.

Глава военной администрации города Сергей Лысак сообщил, что ночь в самой Одессе прошла спокойно. Все ключевые системы функционируют, но временно приостановлена работа электротранспорта.

Атака на Одесскую область в очередной раз подтвердила целенаправленность ударов по экономически важным объектам, в частности зерновой инфраструктуре, которая имеет стратегическое значение для Украины и мира.

РФ изменила тактику массированных обстрелов - эксперт

Российская армия изменила подход к нанесению ударов по Украине, считает военный аналитик Олег Жданов.

"Россия изменила тактику - теперь они берут отдельный район и наносят туда массированный удар. Когда они разрушают силы по всей территории Украины, у нас есть возможность более эффективно отбиваться. А когда идет сосредоточение на отдельные районы, им удается перегружать нашу ПВО, которая не настолько развита, как нам хотелось бы и как необходимо для обеспечения надлежащего уровня безопасности", - отметил Жданов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

В ночь и утром 27 декабря российская армия атаковала Киев и область дронами и ракетами. Известно о раненых и многочисленных разрушениях.

Как сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник, последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области.

Также в ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

