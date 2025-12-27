РФ массированно атаковала Киев и область, есть жертвы и раненые: все последствия

Враг целенаправленно атаковал объекты критической инфраструктуры, жилье людей.

Россияне направили на столицу и область десятки ракет и дронов / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Главные тезисы:

В Киеве двое детей пострадали - 9 и 16 лет

Под ударом были объекты генерации, ТЭЦ,ГЭС, жилые дома, СТО и даже озеро

В ночь и утром 27 декабря российская армия атаковала Киев и область дронами и ракетами. Известно о раненых и многочисленных разрушениях.

По данным мониторов, начиная с полуночи, агрессор нанес комбинированный удар ракетами различных типов и сотнями дронов-камикадзе.

Баллистические "Искандер-М/КН-23"

Аэробаллистические Х-47м2 "Кинжал"

Крылатые "Калибр" и "Искандер-К"

Ракеты Х-101, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160

Около 500 БпЛА Shahed и их аналогов

Основное направление

Целью врага стал город Киев. Под ударом оказались:

объекты энергогенерации, ТЭЦ и ГЭС,

подстанции, жилые дома,

станции техобслуживания,

даже водоемы.

По данным Нацполиции Украины, пока известно о травмировании по меньшей мере десяти человек в возрасте от 36 до 75 лет. Среди них двое несовершеннолетних - 9 и 16 лет.

Обстрел Украины - последние новости

Как сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник, последствия атаки фиксируются в шести районах Киевщины.

Также в ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света.

