РФ массированно атаковала Киев и область, есть жертвы и раненые: все последствия

Главные тезисы:
- В Киеве двое детей пострадали - 9 и 16 лет
- Под ударом были объекты генерации, ТЭЦ,ГЭС, жилые дома, СТО и даже озеро
В ночь и утром 27 декабря российская армия атаковала Киев и область дронами и ракетами. Известно о раненых и многочисленных разрушениях.
По данным мониторов, начиная с полуночи, агрессор нанес комбинированный удар ракетами различных типов и сотнями дронов-камикадзе.
- Баллистические "Искандер-М/КН-23"
- Аэробаллистические Х-47м2 "Кинжал"
- Крылатые "Калибр" и "Искандер-К"
- Ракеты Х-101, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160
- Около 500 БпЛА Shahed и их аналогов
Основное направление
Целью врага стал город Киев. Под ударом оказались:
- объекты энергогенерации, ТЭЦ и ГЭС,
- подстанции, жилые дома,
- станции техобслуживания,
- даже водоемы.
По данным Нацполиции Украины, пока известно о травмировании по меньшей мере десяти человек в возрасте от 36 до 75 лет. Среди них двое несовершеннолетних - 9 и 16 лет.
Обстрел Украины - последние новости
В ночь и утром 27 декабря российская армия атаковала Киев и область дронами и ракетами. Известно о раненых и многочисленных разрушениях.
Как сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник, последствия атаки фиксируются в шести районах Киевщины.
Также в ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света.
Также стоит прочитать:
- РФ била "Шахедами" по Украине в Рождественскую ночь: фиксируют перебои с водой и светом
- Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку
- Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред