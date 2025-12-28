Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

Колебание валюты возможно на межбанке.

Сколько будет стоить доллар с 29 декабря по 4 января

Каким будет курс евро после новогодних праздников

Ситуация на валютном рынке Украины в последние дни 2025 года будет оставаться спокойной. Такая тенденция будет сохраняться и в начале 2026 года. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что украинцам не стоит ожидать резких скачков. По его словам, обменники будут ориентироваться на межбанк.

Сколько будет стоить доллар до 4 января

Банкир прогнозирует, что курс доллара в Украине с 29 декабря по 4 января будет находиться в пределах 41,8-42,4 гривны на межбанке и 41,8-42,6 гривны на наличном рынке.

Таким образом, в первые дни января 100 долларов украинцам обойдутся в 4 180-4 260 гривен.

Сколько будет стоить евро в первые дни января

В то же время Лесовой считает, что курс евро в Украине с 29 декабря по 4 января будет находиться в пределах 48,5-49,75 гривны на межбанке и 48,5-49,75 гривны на наличном рынке.

Таким образом, за 100 евро в Украине придется заплатить примерно 4 850-4 975 гривен, а сумма в 1000 евро составит около 48 500-49 750 гривен.

Будет ли доллар по 50 гривен - прогноз на 2026 год

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, взлетит ли доллар до отметки 50 гривен.

По его словам, не стоит ожидать резкого скачка американской валюты.

"Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар. Учитывая то, что финансовая поддержка Украины есть и будет сохраняться, есть все возможности обеспечить стабильный курс гривны в 2026 году на уровне курса, который есть на конец 2025 года", - рассказал Новак.

Как писал Главред, на понедельник, 29 декабря, Национальный банк Украины повысил курс основных иностранных валют. Доллар США, евро и польский злотый подорожали по сравнению с предыдущим показателем.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак сказал, будет ли стремительный обвал гривны в 2026 году. Он считает, что глобальные экономические потрясения 2026 года мало повлияют на гривну.

Новак также назвал лучшую валюту для сбережений в 2026 году. Он уверяет, что если есть возможность экономить больше, то сейчас лучшее время покупать недвижимость и землю.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

