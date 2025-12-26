Каким будет курс доллара после Нового года: эксперт удивил прогнозом

Сорвать курс может только одно событие, считает Андрей Новак.

Изменится ли курс доллара в Украине в 2026 году

Какие факторы будут на это влиять

Курс доллара и евро к гривне после выделения Евросоюзом Украине 90 млрд евро (а это около 105 млрд долларов) сможет удержаться на плаву.

На 2026-2027 годы мы получили гарантированную финансовую подушку, в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Она позволит не только покрывать любой дефицит государственного бюджета, но и пополнять золотовалютные резервы НБУ. А это дает все возможности для поддержания стабильного курса гривни на плюс-минус сегодняшнем уровне. Поэтому в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривни ни в сторону девальвации, ни в сторону ревальвации", - отметил эксперт.

По словам Новака, единственное, что может сорвать курс, – это какие-то невероятно плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривни в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних границах", - подытожил эксперт.

Напомним, Главред писал, что даже если центральный банк не повысит ставки в 2026 году, стратеги Morgan Stanley прогнозируют рост евро до 1,30 доллара ко второму кварталу 2026 года.

Ранее сообщалось, что на валютном рынке Украины до конца текущей недели, то есть 28 декабря, ожидается относительное равновесие, несмотря на внешние факторы, которые могли бы вызвать колебания.

Накануне сообщалось, что до конца недели ежедневные курсовые колебания составят на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, а в обменных пунктах - до 0,3 грн.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

