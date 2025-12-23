Евро стремительно растет, а доллар подешевел: новый курс валют на 24 декабря

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 24 декабря.

Курс валют на 24 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 24 декабря

На сколько подешевела гривна по отношению к евро

Каким будет курс злотого 24 декабря

На среду, 24 декабря, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар подешевел, а евро укрепил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

На среду, 24 декабря официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 42,10 гривны за доллар. Таким образом гривна укрепилась на 5 копеек.

Курс евро на 24 декабря

По отношению к евро украинская валюта, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Официальный курс евро на среду установлен на уровне 49,64 гривны за один евро, то есть гривна ослабла на 15 копеек.

Курс злотого на 24 декабря

Официальный курс злотого на среду года установлен на уровне 11,73 гривен за 1 злотый. Гривна укрепилась на 1 копейку.

Поднимется ли евро выше 50 грн - прогноз экономиста

С начала декабря курс доллара в Украине колеблется в пределах 42,05-42,34 грн. Доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует, что такая стабильность сохранится до конца года.

По его словам, государство не будет сдерживать девальвационные процессы, а в проекте бюджета на 2026 год заложен средний курс на уровне 45,70 грн за доллар. До 21 декабря на валютном рынке возможны незначительные колебания курса доллара, после чего он может вырасти до 42,50 грн. В то же время евро во время рождественско-новогодних праздников в странах ЕС не претерпит резких изменений и будет колебаться в пределах 49,20-49,70 грн.

Курс валют - последние новости

Напомним, Главред писал, что даже если центральный банк не повысит ставки в 2026 году, стратеги Morgan Stanley прогнозируют рост евро до 1,30 доллара ко второму кварталу 2026 года.

Ранее сообщалось, что на валютном рынке Украины до конца текущей недели, то есть 28 декабря, ожидается относительное равновесие, несмотря на внешние факторы, которые могли бы вызвать колебания.

Накануне сообщалось, что до конца недели ежедневныекурсовые колебания составят на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, а в обменных пунктах - до 0,3 грн.

Доллар США/ Инфографика: Главред

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

