Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют

Анна Косик
13 декабря 2025, 10:57
Экономист назвал диапазоны, в которых будут колебаться курс доллара и евро.
Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют
Как изменится курс валют в Украине на следующей неделе / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Что сказал Плотников:

  • До конца года в Украине курс доллара будет относительно стабильным
  • На следующей неделе курс евро не должен превысить психологическую отметку в 50 гривен

С начала декабря официальный курс доллара, установленный НБУ, колеблется в пределах 42,05-42,34 гривен и такая тенденция сохранится до конца года. Об этом Новости.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

По его словам, государство не будет сдерживать девальвацию, а в бюджете на 2026 год заложено, что средний курс составит 45,70 гривны за доллар.

Как изменится ситуация на валютном рынке на следующей неделе

До 21 декабря, по прогнозу Плотникова, на рынке возможны копеечные колебания доллара, чтобы к концу 2025 года стоимость американской валюты вышла на показатель 42,50 гривны.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Подобная ситуация будет и с курсом евро, ведь ЕС на следующей неделе начнет входить в период рождественско-новогодних праздников. Поэтому никаких процессов, которые бы привели к резким колебаниям на рынке не ожидается. В самое тяжелое время курс евро будет маневрировать в диапазоне 49,20-49,70 гривен.

"Текущее соотношение будет сохраняться, по крайней мере, до первой недели января", - подчеркнул Плотников.

Как изменится курс доллара и евро с понедельника

Главред писал, что по данным НБУ, на понедельник, 15 декабря, официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 42,19 гривны за доллар. Таким образом доллар подешевел на 8 копеек.

Евро также снизил свои позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 5 копеек.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в декабре 2025 года ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Ожидается, что гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 грн. за доллар.

Ранее банкир предупреждал, что нынешние колебания на валютном рынке отнюдь не свидетельствуют о нестабильности, а являются частью нормальной рыночной динамики. Поэтому украинцам волноваться не стоит.

Накануне стало известно, что в течение зимы резких скачков курса доллара не ожидается. Нацбанк удерживает курс в пределах, где он растет медленнее, чем инфляция, что поддерживает потребительский спрос и бизнес-активность.

О персоне: Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

