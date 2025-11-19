Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Будет ли резкий скачок доллара этой зимой: эксперт удивил прогнозом

Дарья Пшеничник
19 ноября 2025, 12:28
101
Спрос на валюту в стране уменьшается значительно медленнее, чем ожидали в начале полномасштабного вторжения.
Доллары
Каким будет курс доллара этой зимой / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

видео дня
  • Экономика держится благодаря внешней поддержке и контролируемой инфляции
  • Курс доллара стабилен, резких скачков зимой не прогнозируют
  • Риски остаются - война, помощь партнеров и удары по инфраструктуре

Курс доллара и в дальнейшем выступает ключевым индикатором экономических настроений украинцев. Война, потребность во внешней поддержке и нагрузка на государственные финансы формируют почву для тревог.

Но экономист Юрий Гринченко в комментарии для Новини.LIVE отмечает, что ситуация не такая драматическая, как может показаться.

Устойчивость экономики

По его словам, украинская экономика уже несколько лет живет в условиях турбулентности, но демонстрирует устойчивость в ключевых секторах. Важнейшим фактором стабильности валютного рынка остается внешняя поддержка.

"На мой персональный взгляд, лучше иметь высокое инфляционное давление, пока экономика справляется, чем формировать черный рынок... Макроэкономическая стабильность поддерживается", - подчеркивает Гринченко.

Экономист добавляет, что нынешняя модель финансирования не является слабым местом, а наоборот - позволяет правительству избегать резких сокращений расходов и поддерживать потребительскую активность.

Валютный курс

Стабильность на валютном рынке, по словам эксперта, является результатом целенаправленной политики.

"Мы не видим слишком сильной инфляции, мы не видим скачков валютного курса... Оно создает инфляционное давление, но с другой стороны поддерживает внутренний спрос", - отмечает он.

Именно внутренний спрос, который обычно падает в кризис, в Украине держится благодаря государственным выплатам и бюджетной поддержке. Это помогает бизнесу работать даже в сложных условиях.

Риски и вызовы

Несмотря на текущую стабильность, риски остаются. Гринченко отмечает, что любое прекращение внешней помощи даже на несколько месяцев может создать существенное давление на курс. "НБУ способен преодолеть определенный период времени - 3-4 месяца - за счет резервов и внешней помощи", - уточняет экономист.

Отдельным фактором риска остаются атаки на критическую инфраструктуру. Большие разрушения могут повлечь за собой падение экспорта и логистические проблемы, что неизбежно скажется на валютном рынке. "Есть риски инфляционные, потому что если не удастся удержать баланс между выплатами и контролем, может резко увеличиться инфляция", - предостерегает он.

Прогноз

Таким образом, резких скачков курса доллара в ближайшие месяцы не ожидается. Нацбанк удерживает курс в пределах, где он растет медленнее, чем инфляция, что поддерживает потребительский спрос и бизнес-активность. В то же время потенциал рисков остается - они связаны с войной, внешними рынками и бюджетной стабильностью.

Курс валют в ноябре - прогноз эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что курс доллара и евро относительно гривны в ноябре будет оставаться без существенных колебаний.

Он также прогнозирует, что небольшая "ползучая" девальвация гривны будет продолжаться и в дальнейшем из-за объективных условий военного времени, однако оснований для резких изменений пока нет.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, НБУ повысил официальный курс доллара до 42,09 грн/долл. и евро до 48,79 грн/евро на 19 ноября. В то же время курс злотого снизился до 11,49 грн/злотый.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает покупку доллара выгодной стратегией, евро - больше для расчетов за рубежом. Председатель Совета предпринимателей Андрей Забловский советует также обратить внимание на фунт, швейцарский франк и коллекционные монеты НБУ.

Кроме этого, эксперт "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что валютный рынок Украины в середине ноября будет оставаться стабильным. Курс доллара будет колебаться около 42 грн, а евро - до 50 грн.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс доллара валютный рынок валютный прогноз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Верховная Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра юстиции

Верховная Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра юстиции

13:42Украина
Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

13:20Украина
Мороз скует Украину: синоптик сообщила, где 20 ноября будет холоднее всего

Мороз скует Украину: синоптик сообщила, где 20 ноября будет холоднее всего

13:19Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

Последние новости

14:04

Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

13:54

Покупка дома обернулась сокровищем: тайник за стеной принес несметные богатства

13:53

Сгорело 900 посылок: во Львове россияне уничтожили новое отделение "Укрпочты"

13:42

Верховная Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра юстиции

13:36

Россияне пожаловались на "подлые атаки ВСУ": Курская область частично обесточена

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
13:34

Подорожают не только продукты и топливо: чем стоит запасаться украинцам уже сейчас

13:20

Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

13:19

Мороз скует Украину: синоптик сообщила, где 20 ноября будет холоднее всего

13:16

Известный украинский музыкант впал в кому - детали

Реклама
13:02

Ситуация обостряется: враг продвинулся на ключевых населенных пунктах в двух областях

12:59

На Трампа свалилось огромное количество проблем: обо всём по порядкумнение

12:50

"Быстро переобулась": Каменских в США возмутила украинских фанатовВидео

12:44

Ракета пролетела над головами и влупила по дому: момент попадания в ТернополеФотоВидео

12:37

РФ планирует механизированные штурмы на ключевом направлении: в ISW сообщили сроки

12:28

Будет ли резкий скачок доллара этой зимой: эксперт удивил прогнозом

12:23

Вашингтон устал от ультиматумов: дипломат оценил перспективу переговоров Трампа и Путина

12:15

Россия ударила ракетой Х-101 по Тернополю: разрушен дом с 9 по 3 этажФото

12:15

Ответ на теракт: Польша закрывает последнее российское консульство

11:43

Как подкормить декабрист кофе: натуральное удобрение сотворит чудо на РождествоВидео

11:39

Папа ждет под домом: в Тернополе после атаки ищут двух детей и их маму

Реклама
11:33

С добавлением секретного продукта: рецепт "Шубы" по-новому, который удивит гостей

11:30

"Нужно перебороть": Грубич сделал заявление о возвращении на фронт

11:23

Враг ударил по подразделению ДТЭК: ранены пять энергетиков, один в тяжелом состоянии

10:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 ноября (обновляется)

10:42

Киевстар сообщил об обновлении некоторых бюджетных тарифов: как изменятся цены

10:38

Массовый взлет МиГов, могли быть пуски Кинжалов - мониторы

10:36

Масштабная атака по Украине: две страны подняли истребители

10:22

"Эти города будут следующими": Свитан сказал, куда пойдут россияне после Покровска

10:03

Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

10:00

"Все горит, бахкает": звезда "Лиги смеха" попала под удар РФ в Тернополе

09:58

"Закройте окна": жителей Тернополя призвали не выходить из дома, что произошло

09:47

Валит черный дым: блогерша Верба показала последствия удара РФ по Украине

09:44

Девять человек погибли: Зеленский обнародовал жуткие последствия ночного удара РФФото

09:42

Отказалась от длинных волос ради роли: Ольга Сумская удивила новым образом

09:12

У врага нет ресурсов для масштабной операции: эксперт назвал направление фронта

08:51

Пять самых остроумных знаков зодиака: кто скрывает настоящий талант

08:47

РФ атаковала ракетами и дронами Тернополь, Бурштын, Львов, Харьков: что известно о последствияхФото

08:42

"Теперь бойся ты": в сеть слили видео с младшей дочерью Анастасии ЗаворотнюкВидео

08:10

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:06

Снесли несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в ТернополеФотоВидео

Реклама
07:55

Россия коварно атакует энергетику: в Украине вводят аварийные отключения света

07:42

Не хотели жить: звезды Евровидения совершили самоубийство вдвоем

07:29

США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине: в чем его суть

06:33

В небе более 20 ракет, РФ атакует Украину с воздуха: все подробности

06:20

Гороскоп для Раков на декабрь 2025: тайны, исцеление и романтичный Новый год

06:10

Нам придется услышать еще не одну горькую новостьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с шахматными фигурами за 27 сек

05:05

"Грустила очень сильно": Камалия приняла нелегкое решение относительно детей

04:30

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

04:13

Гороскоп на завтра 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять