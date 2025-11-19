Будет ли резкий скачок доллара этой зимой: эксперт удивил прогнозом

Спрос на валюту в стране уменьшается значительно медленнее, чем ожидали в начале полномасштабного вторжения.

Курс доллара и в дальнейшем выступает ключевым индикатором экономических настроений украинцев. Война, потребность во внешней поддержке и нагрузка на государственные финансы формируют почву для тревог.

Но экономист Юрий Гринченко в комментарии для Новини.LIVE отмечает, что ситуация не такая драматическая, как может показаться.

Устойчивость экономики

По его словам, украинская экономика уже несколько лет живет в условиях турбулентности, но демонстрирует устойчивость в ключевых секторах. Важнейшим фактором стабильности валютного рынка остается внешняя поддержка.

"На мой персональный взгляд, лучше иметь высокое инфляционное давление, пока экономика справляется, чем формировать черный рынок... Макроэкономическая стабильность поддерживается", - подчеркивает Гринченко.

Экономист добавляет, что нынешняя модель финансирования не является слабым местом, а наоборот - позволяет правительству избегать резких сокращений расходов и поддерживать потребительскую активность.

Валютный курс

Стабильность на валютном рынке, по словам эксперта, является результатом целенаправленной политики.

"Мы не видим слишком сильной инфляции, мы не видим скачков валютного курса... Оно создает инфляционное давление, но с другой стороны поддерживает внутренний спрос", - отмечает он.

Именно внутренний спрос, который обычно падает в кризис, в Украине держится благодаря государственным выплатам и бюджетной поддержке. Это помогает бизнесу работать даже в сложных условиях.

Риски и вызовы

Несмотря на текущую стабильность, риски остаются. Гринченко отмечает, что любое прекращение внешней помощи даже на несколько месяцев может создать существенное давление на курс. "НБУ способен преодолеть определенный период времени - 3-4 месяца - за счет резервов и внешней помощи", - уточняет экономист.

Отдельным фактором риска остаются атаки на критическую инфраструктуру. Большие разрушения могут повлечь за собой падение экспорта и логистические проблемы, что неизбежно скажется на валютном рынке. "Есть риски инфляционные, потому что если не удастся удержать баланс между выплатами и контролем, может резко увеличиться инфляция", - предостерегает он.

Прогноз

Таким образом, резких скачков курса доллара в ближайшие месяцы не ожидается. Нацбанк удерживает курс в пределах, где он растет медленнее, чем инфляция, что поддерживает потребительский спрос и бизнес-активность. В то же время потенциал рисков остается - они связаны с войной, внешними рынками и бюджетной стабильностью.

Курс валют в ноябре - прогноз эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что курс доллара и евро относительно гривны в ноябре будет оставаться без существенных колебаний.

Он также прогнозирует, что небольшая "ползучая" девальвация гривны будет продолжаться и в дальнейшем из-за объективных условий военного времени, однако оснований для резких изменений пока нет.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, НБУ повысил официальный курс доллара до 42,09 грн/долл. и евро до 48,79 грн/евро на 19 ноября. В то же время курс злотого снизился до 11,49 грн/злотый.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает покупку доллара выгодной стратегией, евро - больше для расчетов за рубежом. Председатель Совета предпринимателей Андрей Забловский советует также обратить внимание на фунт, швейцарский франк и коллекционные монеты НБУ.

Кроме этого, эксперт "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что валютный рынок Украины в середине ноября будет оставаться стабильным. Курс доллара будет колебаться около 42 грн, а евро - до 50 грн.

