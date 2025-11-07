Укр
Выйдет ли евро за пределы 50 гривен: украинцам назвали курс валют с понедельника

Мария Николишин
7 ноября 2025, 20:07
710
Банкир сказал, чего ждать украинцам от курса валют на следующей неделе.
Выйдет ли евро за пределы 50 гривен: украинцам назвали курс валют с понедельника
Курс валют с 10 по 16 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

  • В конце осени традиционно растет спрос на валюту
  • Режим "управляемой гибкости" валютного курса сглаживает все всплески спроса
  • Коридоры валютных изменений останутся более-менее уравненными

Ситуация на валютном рынке в середине ноября может зависеть от нескольких факторов, которые будут направлять вектор потенциальных изменений. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, самый главный - энергетический фактор, от которого может зависеть не только экономика. Также на валютный курс влияет и уровень общественных настроений, связанных с новым бытом в результате ракетных обстрелов.

"Социальное давление всегда влияет на работу обменников. Кроме этого, в конце осени традиционно растет спрос на валюту. Поэтому на этом прежде всего обменники могут ловко сыграть, расширяя спред в сторону более высокого курса продажи", - подчеркнул он.

Банкир считает, что действующий режим "управляемой гибкости" валютного курса сглаживает все всплески спроса и почти гарантирует умеренные текущие изменения и минимальные текущие колебания на межбанке.

Лесовой отметил, что курс евро, как и раньше, будет формироваться на базе мирового соотношения пары доллар/евро и пары гривна/доллар.

"Сейчас сохраняется определенный паритет этих мировых валют, а это означает, что в глобальном смысле соотношение между долларом и евро будет на предыдущей отметке: 1,15-1,18. То есть, гривневая разница между курсами этих валют сохранится", - прогнозирует банкир.

Кроме того, по его мнению, коридоры валютных изменений останутся более-менее сравнимыми с предыдущей неделей. Так, курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 грн, а евро не выйдет за пределы 50 грн.

Колебания курса валют на следующей неделе

Лесовой также назвал основные показатели валютного рынка с 10 по 16 ноября:

  • коридоры валютных изменений: 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48,5-49,5 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
  • средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн.
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
Выйдет ли евро за пределы 50 гривен: украинцам назвали курс валют с понедельника
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет влиять на курс гривни в ноябре

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказывал, что золотовалютные резервы НБУ сейчас находятся на рекордном уровне - около 44 миллиардов долларов, что даже превышает показатели "лучших мирных лет" украинской экономики.

По его словам, именно это дает возможность НБУ обеспечивать, насколько это возможно в условиях полномасштабной войны, относительную стабильность курса гривни.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 10 ноября, Национальный банк Украины незначительно изменил официальные курсы валют. Доллар США подешевел, тогда как евро почти не изменился, а злотый немного вырос.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что курса 45 грн за доллар в этом году не будет. По его мнению, гривна будет медленно девальвировать, подходя к 43 грн за доллар.

В то же время, несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

доллар евро курс валют курс гривны курс доллара курс евро
