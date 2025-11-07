Выйдет ли евро за пределы 50 гривен: украинцам назвали курс валют с понедельника

Банкир сказал, чего ждать украинцам от курса валют на следующей неделе.

Курс валют с 10 по 16 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

В конце осени традиционно растет спрос на валюту

Режим "управляемой гибкости" валютного курса сглаживает все всплески спроса

Коридоры валютных изменений останутся более-менее уравненными

Ситуация на валютном рынке в середине ноября может зависеть от нескольких факторов, которые будут направлять вектор потенциальных изменений. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, самый главный - энергетический фактор, от которого может зависеть не только экономика. Также на валютный курс влияет и уровень общественных настроений, связанных с новым бытом в результате ракетных обстрелов.

"Социальное давление всегда влияет на работу обменников. Кроме этого, в конце осени традиционно растет спрос на валюту. Поэтому на этом прежде всего обменники могут ловко сыграть, расширяя спред в сторону более высокого курса продажи", - подчеркнул он.

Банкир считает, что действующий режим "управляемой гибкости" валютного курса сглаживает все всплески спроса и почти гарантирует умеренные текущие изменения и минимальные текущие колебания на межбанке.

Лесовой отметил, что курс евро, как и раньше, будет формироваться на базе мирового соотношения пары доллар/евро и пары гривна/доллар.

"Сейчас сохраняется определенный паритет этих мировых валют, а это означает, что в глобальном смысле соотношение между долларом и евро будет на предыдущей отметке: 1,15-1,18. То есть, гривневая разница между курсами этих валют сохранится", - прогнозирует банкир.

Кроме того, по его мнению, коридоры валютных изменений останутся более-менее сравнимыми с предыдущей неделей. Так, курс доллара будет колебаться вокруг отметки в 42 грн, а евро не выйдет за пределы 50 грн.

Колебания курса валют на следующей неделе

Лесовой также назвал основные показатели валютного рынка с 10 по 16 ноября:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42 грн/долл. и 48,5-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн.

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет влиять на курс гривни в ноябре

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказывал, что золотовалютные резервы НБУ сейчас находятся на рекордном уровне - около 44 миллиардов долларов, что даже превышает показатели "лучших мирных лет" украинской экономики.

По его словам, именно это дает возможность НБУ обеспечивать, насколько это возможно в условиях полномасштабной войны, относительную стабильность курса гривни.

Как сообщал Главред, на понедельник, 10 ноября, Национальный банк Украины незначительно изменил официальные курсы валют. Доллар США подешевел, тогда как евро почти не изменился, а злотый немного вырос.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что курса 45 грн за доллар в этом году не будет. По его мнению, гривна будет медленно девальвировать, подходя к 43 грн за доллар.

В то же время, несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

