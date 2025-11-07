Укр
Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Руслана Заклинская
7 ноября 2025, 16:53
128
НБУ снизил курс доллара и евро на начало недели, но повысил злотый.
На понедельник, 10 ноября, Национальный банк Украины незначительно изменил официальные курсы валют. Доллар США подешевел, тогда как евро почти не изменился, а злотый немного вырос. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 10 ноября установлен на уровне 41,98 грн/доллар. Американская валюта подешевела на 10 копеек по сравнению с курсом 7 ноября.

В то же время курс евро на понедельник составляет 48,51 грн/евро. Так, единая европейская валюта подешевела всего на одну копейку.

На межбанковском рынке 7 ноября курс доллара повысился на две копейки и составляет 42,01-42,04 грн/доллар (покупка/продажа).

В то же время на наличном рынке ситуация противоположная. Продажа доллара снизилась на 4 копейки - до 42,21 грн, тогда как евро подорожал на 5 копеек, до 48,84 грн.

Курс злотого на 10 ноября

Польский злотый незначительно подорожал. На понедельник, 10 ноября, официальный курс поднялся до 11,4170 грн/злотый. Таким образом, злотый вырос на одну копейку по сравнению с курсом 7 ноября.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в ноябре - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду спрогнозировал, что курс доллара и евро в ноябре будет оставаться стабильным. Он отметил, что ситуация на валютном рынке спокойная, а ажиотажа среди населения нет.

По словам Новака, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордных 44 миллиардов долларов, что превышает показатели даже лучших мирных лет. В то же время экономист отметил, что постепенное ослабление гривни является естественным и прогнозируемым, поэтому резких колебаний курса в ноябре не ожидается.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в ноябре доллар и евро в Украине несколько снизились, однако аналитики советуют не продавать валюту в спешке. Экономист Андрей Забловский считает, что оптимальный инвестиционный портфель должен содержать 60% валюты, 30% гривни и 10% банковских металлов.

Также в конце года на гривню может усилиться давление из-за сезонного роста импорта, погашения гособлигаций, сокращения объемов переводов из-за рубежа и дефицита валюты. По прогнозам аналитиков, к зимним праздникам доллар может вырасти до 42-43 гривен, а евро - до 49-50 гривен.

Кроме этого, директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в ближайшее время курс доллара останется у отметки 42 грн, а евро - около 49 грн.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

