Расчет пенсии: что ждет украинцев со стажем 35 лет

Пенсия в Украине зависит от лет накопленного стажа и зарплаты.

Какой будет пенсия при 35 годах стажа

Пенсия в 2025 году напрямую зависит от страхового стажа и уровня зарплаты

Люди со стажем более 32 лет могут выходить на пенсию уже в 60 лет

Некоторые пенсионеры имеют право на ряд льгот

В 2025 году украинцы, которые имеют 35 лет страхового стажа, могут рассчитывать на пенсию, которая напрямую зависит от уровня их заработной платы. Как отмечает 24 Канал, ключевыми факторами для расчета выплат остаются стаж и средний заработок.

По словам экспертов, формула расчета пенсии выглядит следующим образом: зарплата × коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

К примеру, если человек получал минимальную зарплату - 8 000 гривен, то при 35 годах стажа его пенсия составит 2 800 гривен.

Если же официальный заработок соответствовал среднему уровню - 23 460 гривен (по данным Госстата за I квартал 2025 года), то пенсия достигнет 8 211 гривен.

Требования для выхода на пенсию в 2025 году

В 60 лет - при наличии не менее 32 лет стажа.

В 63 года - при условии 22 лет стажа.

В 65 лет - при минимум 15 годах стажа.

Это означает, что человек со стажем в 34 года может выйти на пенсию уже в 60 лет.

Дополнительные надбавки и льготы для пенсионеров

Согласно закону "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан", некоторые украинские пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату к основной пенсии.

Речь идет о лицах, которые достигли 80-летнего возраста, нуждаются в постоянном постороннем уходе, получают пенсию по возрасту, а не по инвалидности, и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать. Эти надбавки призваны частично компенсировать расходы на уход и обеспечить базовую социальную поддержку.

Кроме этого, некоторые пенсионеры могут быть освобождены от уплаты за коммунальные услуги. Такое право предоставляется тем, кто работал по специальностям, относящимся к льготным категориям. Это касается, в частности, работников, которые имели вредные или опасные условия труда, или же выполняли особо важные государственные функции.

Также стоит помнить, что при начислении пенсии некоторым гражданам необходимо подавать справку о заработной плате. Это касается тех, кто имел высокий уровень дохода до 1 июля 2000 года, а также лиц, которые работали по совместительству. Такая справка позволяет учесть реальный уровень заработка при расчете пенсии, что может существенно повлиять на ее размер.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине - последние новости

Главред предупреждал об изменении условий выхода на пенсию в Украине, которое вступит в силу с 2026 года. Ключевые нововведения, которые повлияют на возможность назначения пенсий в возрасте 60 и 63 лет, будут касаться требований к страховому стажу граждан.

Кроме того, важной темой остается идентификация получателей пенсий. Эта процедура является обязательной для сотен тысяч человек, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за рубежом, чтобы они не остались без своих выплат.

Также ранее было объяснено, кому именно из пенсионеров будут повышены выплаты уже в ноябре. Речь идет о дополнительных начислениях в размере более 900 гривен.

