Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Расчет пенсии: что ждет украинцев со стажем 35 лет

Дарья Пшеничник
7 ноября 2025, 04:14
578
Пенсия в Украине зависит от лет накопленного стажа и зарплаты.

Пенсия пенсионер
Какой будет пенсия при 35 годах стажа / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Главное из новости:

видео дня
  • Пенсия в 2025 году напрямую зависит от страхового стажа и уровня зарплаты
  • Люди со стажем более 32 лет могут выходить на пенсию уже в 60 лет
  • Некоторые пенсионеры имеют право на ряд льгот

В 2025 году украинцы, которые имеют 35 лет страхового стажа, могут рассчитывать на пенсию, которая напрямую зависит от уровня их заработной платы. Как отмечает 24 Канал, ключевыми факторами для расчета выплат остаются стаж и средний заработок.

По словам экспертов, формула расчета пенсии выглядит следующим образом: зарплата × коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

К примеру, если человек получал минимальную зарплату - 8 000 гривен, то при 35 годах стажа его пенсия составит 2 800 гривен.

Если же официальный заработок соответствовал среднему уровню - 23 460 гривен (по данным Госстата за I квартал 2025 года), то пенсия достигнет 8 211 гривен.

Требования для выхода на пенсию в 2025 году

  • В 60 лет - при наличии не менее 32 лет стажа.
  • В 63 года - при условии 22 лет стажа.
  • В 65 лет - при минимум 15 годах стажа.

Это означает, что человек со стажем в 34 года может выйти на пенсию уже в 60 лет.

Дополнительные надбавки и льготы для пенсионеров

Согласно закону "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан", некоторые украинские пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату к основной пенсии.

Речь идет о лицах, которые достигли 80-летнего возраста, нуждаются в постоянном постороннем уходе, получают пенсию по возрасту, а не по инвалидности, и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать. Эти надбавки призваны частично компенсировать расходы на уход и обеспечить базовую социальную поддержку.

Кроме этого, некоторые пенсионеры могут быть освобождены от уплаты за коммунальные услуги. Такое право предоставляется тем, кто работал по специальностям, относящимся к льготным категориям. Это касается, в частности, работников, которые имели вредные или опасные условия труда, или же выполняли особо важные государственные функции.

Также стоит помнить, что при начислении пенсии некоторым гражданам необходимо подавать справку о заработной плате. Это касается тех, кто имел высокий уровень дохода до 1 июля 2000 года, а также лиц, которые работали по совместительству. Такая справка позволяет учесть реальный уровень заработка при расчете пенсии, что может существенно повлиять на ее размер.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине - последние новости

Главред предупреждал об изменении условий выхода на пенсию в Украине, которое вступит в силу с 2026 года. Ключевые нововведения, которые повлияют на возможность назначения пенсий в возрасте 60 и 63 лет, будут касаться требований к страховому стажу граждан.

Кроме того, важной темой остается идентификация получателей пенсий. Эта процедура является обязательной для сотен тысяч человек, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за рубежом, чтобы они не остались без своих выплат.

Также ранее было объяснено, кому именно из пенсионеров будут повышены выплаты уже в ноябре. Речь идет о дополнительных начислениях в размере более 900 гривен.

Интересное по теме:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсия пенсионеры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

02:04Фронт
Россияне активизируются: военный предупредил об угрозе на важном направлении

Россияне активизируются: военный предупредил об угрозе на важном направлении

23:08Фронт
Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Притягивают молнию и беду: какие деревья не стоит сажать возле дома

Притягивают молнию и беду: какие деревья не стоит сажать возле дома

Последние новости

04:47

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

04:14

Расчет пенсии: что ждет украинцев со стажем 35 лет

03:45

Учёные бьют тревогу: мрачный прогноз неминуемого глобального потепления

03:10

Денежное дерево будет цвести круглый год: секретная подкормка для всех растенийВидео

02:43

Ретроградный Меркурий ударит по четырем знакам зодиака - кого ждут трудности

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
02:04

Напряжение на фронте возросло: Генштаб рассказал о последних событиях

01:30

Мисс Вселенная-2025: участница досрочно покинула конкурс

00:54

Нашел жене замену: Роман Сасанчин "засветил" лицо новой девушки

00:32

"Динамо" феерично разгромило соперника в Лиге конференций: подробности матча

Реклама
00:01

Не в столице и не в большом городе: где спряталась самая длинная улица УкраиныВидео

06 ноября, четверг
23:29

Впервые в истории участия: украинка стала Вице-мисс Земля-2025

23:17

Лига конференций: "Шахтер" с большим преимуществом одержал вторую победу

23:08

Россияне активизируются: военный предупредил об угрозе на важном направлении

22:19

Женщина-конфетка: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

22:10

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему на самом деле кот мяукает ночьюВидео

22:09

"По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме

21:53

СМИ раскрыли "семейную империю" Путина: диктатор устроил во власть 24 родственника

21:52

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:43

Новая начинка и вкус еще лучше - рецепт идеальных фаршированных перцевВидео

21:06

Сломанная корона: Король нанес последний сокрушительный удар по бывшему принцу

Реклама
20:59

Трансмиссия этого не прощает: какие привычки водителей незаметно "убивают" коробку

20:49

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

20:48

"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

20:35

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:27

Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего

19:49

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

19:47

Свежие огурцы без теплицы и огорода: эксперт раскрыл сорта и пошаговую схемуВидео

19:45

MELOVIN раскрыл шокирующую сумму, которую вложил в создание своего нового альбома

19:34

Новый удар по кошельку: названы сроки и причины роста цен на продукты

19:26

Влупит -4 градуса: названы регионы, где будет мороз

19:25

Одна ошибка при варке макарон портит вкус: ученые рассказали, как правильноВидео

19:10

Началась ядерная Санта-Барбара: Путин разыграл целый спектакльмнение

18:52

Стаканы засияют за секунды: чем натереть посуду, чтобы убрать весь налетВидео

18:50

"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

18:38

"Национальный кешбэк": Минэкономики сообщило, когда будут выплаты за август

18:32

Есть ли угроза тотального блэкаута: РФ выбрала цели новых массированных ударов

18:26

Свет будут выключать до позднего вечера: новые графики на 7 ноября

18:16

Янина Соколова рассказала о своей "терапии" после расставания с Харчишиным

18:11

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

17:52

Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины и шансом для Путина – WP

Реклама
17:49

Головоломка для людей с острым зрением: найдите зефир среди тюленей за 11 секунд

17:42

Россияне прорываются к крупному областному центру - в ВСУ сделали заявление

17:40

Евро безумно прыгнул вверх: курс валют на 7 ноября

17:30

О запотевших окнах можно забыть: один хитрый трюк полностью устранит конденсатВидео

17:02

Безумный ценопад: впервые за месяцы один продукт стал значительно дешевле

17:01

Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителяВидео

17:01

В России раздаются взрывы: неизвестные дроны уже второй раз атаковали российский НПЗ

16:58

Лавров потерял должность после провала переговоров с Трампом - кто его заменит

16:48

Оккупанты атаковали автобус в Херсоне: среди раненых - 14-летняя девочка

16:24

Удар США по режиму Мадуро сыграет на руку Путину: названа главная причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять