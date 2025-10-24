Учитывается ли стаж при работе на полставки: важные нюансы для пенсии

В Украине размер страхового стажа зависит от взносов в Пенсионный фонд.

Идет ли стаж, если работаешь на полставки / Коллаж: Главред, фото: freepik, УНИАН

Стаж засчитывается только при условии уплаты минимального взноса в ПФУ

В 2025 году такой взнос составляет 1 760 грн

Работающие пенсионеры получают надбавку к пенсии

В Украине страховой стаж начисляется не по количеству отработанных часов, а в соответствии с суммой взносов, которые работодатель платит в Пенсионный фонд. Это означает, что даже если работник работает на неполную ставку, например, 0,5 или 0,25, он может получить полный месяц стажа, но только при условии, что взнос будет не меньше установленного минимума.

Об этом сообщает ПФУ. В 2025 году этот минимальный взнос составляет 1 760 гривен, что равно 22% от минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 8 000 гривен. Если уплачено меньше, например, половину или четверть этой суммы, то и стаж будет засчитан пропорционально: соответственно, как половина или четверть месяца.

Это правило действует независимо от того, работает ли работник на полную ставку или на частичную. Более того, даже в период простоя предприятия, если трудовой договор не расторгнут, работодатель обязан продолжать платить взносы.

То есть, работник в таком случае не теряет стаж. Только после официального прекращения трудовых отношений компания прекращает уплату взносов, и соответственно, стаж не начисляется.

Этот вопрос особенно актуален для работающих пенсионеров. Если они продолжают работать, то также могут получать страховой стаж - опять же, при условии уплаты полного минимального взноса. Кроме того, им полагается надбавка к пенсии - 1% за каждый год сверхнормативного стажа.

Сверхурочным считается стаж, который превышает 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, если он приобретался после 2011 года. Если же стаж был сформирован до 2011 года, то порог ниже: более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

Как проверить уплачиваются ли взносы

Чтобы проверить, были ли взносы уплачены в полном объеме, можно воспользоваться справкой ОК-5. Ее легко сформировать через приложение "Дія", или же получить в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Это позволяет контролировать свой стаж и быть уверенным, что каждый месяц работы, даже на неполную ставку, не будет потерян.

Электронные трудовые: что важно помнить

Как писал Главред, в Украине готовится запуск цифровизации трудовых книжек. В течение следующих пяти лет гражданам будет предложено перевести информацию с традиционных бумажных носителей в электронную форму - для надежной сохранности данных, используемых при исчислении пенсионных выплат.

Последний срок подачи информации - 10 июня 2026 года. Если не выполнить это вовремя, могут возникнуть трудности: часть страхового стажа может быть не учтена, что повлияет на размер будущей пенсии или приведет к задержке ее назначения.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

